Lula e premiê da Espanha assinarão acordo de cooperação

MADRID, 4 MAR (ANSA) - O premiê da Espanha, Pedro Sánchez, partirá nesta terça-feira (5) em uma viagem oficial de três dias, com caráter econômico, para assinar acordos com os presidentes do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, e do Chile, Gabriel Boric, e reforçar as "alianças estratégicas" em um momento de "grande sintonia política".

A missão começará na quarta-feira (6), em Brasília e São Paulo, e terminará em Santiago.

Sánchez, liderando um grande grupo de empresários, virá acompanhado do ministro da Economia, Carlos Cuerpo, e da secretária de Comércio, Xiana Méndez.

No primeiro dia, o premiê assinará com Lula um "road map" para cooperação em vários âmbitos, e visitará a exposição sobre os atos golpistas de 6 de janeiro de 2023 na Câmara dos Deputados, destacando o apoio da Espanha às instituições democráticas brasileiras.

O segundo dia será dedicado às relações econômicas, considerando que ao menos 300 empresas ibéricas operam no Brasil, segundo maior destinatário de exportações espanholas.

A Espanha também é a segunda maior investidora no Brasil, com 20 bilhões de euros.

Na quinta-feira (7), Sánchez e Boric assinarão uma "aliança estratégica renovada", que complementará um acordo de 2013 sobre empreendedorismo e investimentos, acrescentando temas como a sustentabilidade e a igualdade de gênero, prioridades para os dois países. (ANSA).

