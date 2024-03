Busca Busca: o fenômeno do TikTok que atrai multidão para o Brás

Nas redes sociais, o homem conhecido como "chefe do benefício" é uma celebridade. Trata-se do chinês Alex Ye, 39, fundador da loja Busca Busca, um empreendimento popular no bairro do Brás, em São Paulo, aberto há pouco mais de 60 dias. Com filas que tomam o quarteirão aos fins de semana, a loja vende eletrônicos e novidades domésticas e investe em uma combinação poderosa: atacado, varejo e uma extrema atenção às redes sociais.

Estratégia

O sucesso nas redes, que juntas chegam aos 3 milhões de seguidores, é fruto de estratégia. Outro ponto é o fato de que existem diversas contas da loja e do seu fundador em cada rede social, todas autênticas. Facilitando a entrega do conteúdo de maneira pulverizada.



Empresário foca em vendas on-line. Segundo Ye, que também administra outras lojas de roupa na mesma região, a grande aposta da Busca Busca está no serviço de Live Commerce do TikTok, ainda indisponível no Brasil. Na China, porém, o serviço já movimenta bilhões.

Ye estima que 90% dos seus clientes são levados por conteúdos das redes. Desses, a maioria utiliza o Instagram e outra parcela conheceu o lugar pelo TikTok. Há ainda uma conta no Kwaii, onde o Live Commerce já está disponível. O "estudo de mercado", conta o proprietário, é feito na própria fila da loja, que dobra o quarteirão.

Sempre que posso converso com as pessoas, avalio o que buscam e como conheceram o negócio.

Os planos para a Busca Busca são ambiciosos. Até o fim do ano, Ye diz que o objetivo é abrir de 50 a 100 novas unidades em diferentes regiões do Brasil. Ele também fala em tornar-se "o maior site de e-commerce do País" para um futuro próximo, com prazo de 3 a 4 meses.

Atualmente, vendemos produtos do tipo bazar, utilidades para casa, eletrônico. O plano para o futuro é expandir. Quero que todos os produtos sejam encontrados na Busca Busca, como acontece hoje em grandes plataformas como Magazine Luiza e Ponto Frio.

Estratégia não é lucrar. Para uma expansão tão rápida, a receita seguramente compartilhada por Ye é semelhante à utilizada por redes de supermercado como Oxxo e Carrefour Express: investir mais na abertura de novas unidades e menos na margem de lucro.

@chefedobeneficio Segue @chefedobeneficio , importadora WhatsApp:1199507-3885 ! Rua Rodrigues dos Santos 193 - Brás - São Paulo ! Atacado e caixa fechada só clicar na link na bio vai direto na loja do importadora ! Mais informações comenta: Eu quero ! Só na conta do Instagram @chefedobeneficio #chefedobeneficio #belaplus #buscabusca ? som original - Chefe

Aliás, o empresário conta que a margem de lucro também diminui para evitar que os produtos tenham preços altos, atraindo a clientela num modelo que, segundo ele, aproxima os fornecedores do público-alvo. Se os planos derem certo, os rendimentos devem vir com a valorização da própria empresa.

Francisco Ângelo e Kátia Cirlene são do Maranhão e aproveitaram a passagem por São Paulo para conhecer a loja Imagem: Nathallia Fonseca

Atenção aos produtos

O nome "Chefe do Benefício" vem do que Alex diz ser sua principal estratégia: "o cliente que busca a loja é beneficiado", brinca. Ele também diz que "um produto desejável, por si só, é a maior estratégia de marketing possível". São eles as estrelas dos seus vídeos: em um, o comerciante é visto fazendo exercícios em um aparelho no chão da loja. No outro, limpa o estabelecimento para testar um aspirador de pó.

Eletrônicos divertidos, brinquedos "virais" no TikTok, utilidades que prometem facilitar a faxina com auxílio da tecnologia. Tudo numa faixa de preço popular e com a possibilidade de testes na hora.

O público confirma a tendência. A seleção e o pouco tempo de existência garantem à loja o clima de novidade. É possível ouvir com frequência comentários - nem sempre positivos - que comparam os preços das prateleiras com concorrentes virtuais, reforçando o apelido de "Shopee do Brás".

Um sucesso de vendas, segundo Ye, são os mini projetores. Frequentemente indicados no TikTok, os aparelhos foram o motivo da ida da estudante Gisele Ramos ao Brás. "Descobri lá que esse produto existe e faz meses que procuro uma loja física e barata para comprar. E aí encontrei um vídeo dele mostrando aqui na loja", diz.

Turistas trocam um dia de passeio por ida à loja. Os maranhenses Francisco Ângelo e Kátia Cirlene, que também conheceram a loja enquanto navegavam em Reels do Instagram, reservaram um dia de turismo em São Paulo para conhecer o lugar. "Estamos levando utilidades para nossa casa e também presentes para amigos e vizinhos", conta ele, enquanto exibe um cesto cheio de produtos como triturador de alimentos e caixinhas de som portáteis.