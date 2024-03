Com peças ajustáveis para diferentes corpos, marca baiana conquista famosos

Foi a partir de uma frustração pessoal que os estilistas baianos Hisan Silva, 25, e Pedro Batalha, 27, decidiram criar a marca de roupas Dendezeiro em 2019.

Entusiastas da moda como forma de comunicação com o mundo e expressão de identidade, os amigos não conseguiam achar roupas adequadas para seu tipo de corpo.

"Somos dois homens negros, com quadril mais largo, e nossa experiência nos provadores das lojas não era boa, assim como a de muitas outras pessoas. Não nos víamos representados nas peças e na moda em geral", conta Hisan a Ecoa.

Unidos por essa experiência em comum, eles começaram a desenhar e produzir roupas que pudessem servir a diferentes tamanhos de corpo.

Uma forma que encontraram para isso foi desenvolver uma modelagem inteligente, com elementos reguláveis como alças, argolas e tiras, para fazer uma mesma peça vestir do pequeno ao extragrande.

Meu corpo, minhas regras

Hisan Silva (de chapéu) e Pedro Batalha, sócios da marca baiana Imagem: Divulgação

Além da modelagem regulável de suas criações, a Dendezeiro utiliza uma tabela de medidas ampla, contemplando cintura, quadril, busto e comprimento de pernas e braços, como referência na produção das suas peças. A marca consegue trabalhar, por exemplo, com tamanhos de quadril que vão do 90 ao 122.

"Estamos constantemente atualizando nossa tabela de medidas para nos conectarmos cada vez mais com a pluralidade de corpos existentes", informa o estilista.

Com a Dendezeiro, invertemos a lógica do mercado de que nós precisamos nos ajustar ou ter um determinado padrão de corpo para poder caber em uma roupa. Nós propomos a liberdade de vestir uma peça que se ajusta a diferentes corpos.

Hisan Silva

A tabela fica disponível no site da marca para consulta e, aliada a esse recurso, outra estratégia é o chamado "provador virtual", um software instalado na página de cada produto do e-commerce para que as pessoas possam adicionar suas próprias medidas e ter uma dimensão mais realista de como a peça desejada ficará ao vestir.

Funciona assim: você escolhe entre dois modelos de corpo disponíveis e dá para customizá-lo com as suas proporções de tamanho de tórax/busto, cintura e quadril. À medida que vai fazendo tais ajustes, a simulação virtual se altera e você pode ver se está parecida com o seu corpo de verdade. No final, o "provador" informa como ficará aquele item em você: se mais justo ou folgado, por exemplo.

Moda em diálogo com a sociedade

Imagem: Divulgação

Junto ao olhar para a diversidade, a Dendezeiro traz uma proposta de moda agênero. Todas as suas peças podem ser usadas por qualquer pessoa, independentemente de como se identificam, se do sexo masculino, feminino ou não binária.

A moda é um reflexo das pessoas, do seu comportamento, do seu tempo e, no mundo de hoje, não cabe mais dizer o que elas podem ou não usar. Com a nossa marca, queremos dar a cada um a escolha de se autoafirmar como quiser.

Hisan Silva

Assim, itens como saias ou tops que tradicionalmente seriam associadas ao guarda-roupa das mulheres, na Dendezeiro, podem ser usados por homens também e jardineiras, que costumam fazer parte do imaginário de looks masculinos, podem estar no corpo delas.

Hisan afirma que esse entendimento de que a moda começa no olhar para as pessoas é o diferencial da marca. Por isso, a Dendezeiro se inspira fortemente nas ruas das cidades, sobretudo sua terra natal, Salvador, para o desenvolvimento de suas coleções, agregando elementos e referências do nosso dia a dia nas peças.

Imagem: Divulgação

Um exemplo é a sua coleção "Tabuleiro", que combina alfaiataria com streetwear em cores e texturas que remetem aos pratos típicos da Bahia, como acarajé, abará, vatapá e caruru. O resultado é uma explosão de peças em tons de vermelho, laranja, verde escuro e marrom.

A valorização das raízes da marca, aliás, já começa no próprio nome, em homenagem à árvore cujo fruto, o dendê, é um dos grandes destaques da culinária baiana.

Da Bahia para o mundo

Nativa digital e nascida em Salvador, a Dendezeiro vem ganhando notoriedade pelo Brasil. A marca já participou de quatro edições da São Paulo Fashion Week, o maior evento de moda do país e o mais importante da América Latina, e suas peças têm conquistado diversas celebridades nos últimos anos.

As cantoras Iza, Maria Gadu, Majur e Gaby Amarantos, os cantores Diogo Nogueira e Ferrugem, a influenciadora Bianca Andrade, a apresentadora Larissa Luz e os atores João Guilherme e Eduardo Sterblitch estão na lista de famosos que se renderam ao trabalho da marca. "Bem que Beyoncé podia usar Dendezeiro: ela vir para o Brasil e vestir nossa marca numa turnê seria um sonho", brinca Hisan.

O cantor Diogo Nogueira usa look da marca baiana Dendezeiro Imagem: Divulgação

Se depender de trabalho duro e dedicação, o sonho pode se tornar realidade. Para 2024, a marca pretende ocupar cada vez mais espaços e entre os planos traçados nesse sentido estão o lançamento de novos produtos, o desenvolvimento de duas coleções, ações de divulgação, promoções e a criação de um espaço físico para a Dendezeiro.

Como uma marca relativamente nova, de apenas quatro anos, Hisan conta que se firmar no mercado da moda é um grande desafio, por ainda haver muito estigma em torno de marcas fora do eixo Rio-SP. O baiano diz também que busca ampliar a valorização e o consumo do seu trabalho no próprio Nordeste. A maior parte da clientela da Dendezeiro se concentra no Sudeste.

"Não é fácil, mas trabalhamos para mostrar que somos uma potência global. Como a árvore que dá nome à nossa marca, estamos fincados no chão, mas também queremos ser passarinho que voa o mundo todo", finaliza.