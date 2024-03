iPhone 14 vermelho está com R$ 1.350 de desconto; veja modelos em promoção

O preço do iPhone 14 baixou. O Guia de Compras UOL encontrou nesta segunda-feira (4) o modelo vermelho por R$ 4.049,10 à vista (no Pix ou boleto) .

O celular está R$ 1.350 mais barato no site da Amazon, parceira do UOL, quando comparado ao preço oficial à vista na loja da Apple. Para quem deseja parcelar, é possível pagar em até dez vezes de R$ 449,90 (totalizando R$ 4.499).

O que tem no iPhone 14

Duas câmeras traseiras de 12 MP cada; o sensor é maior do que o do iPhone 13, por isso, consegue captar mais luz

Câmera de selfie de 12 MP

Gravação de vídeo em Modo Cinematográfico 4K e com Modo Ação, para cenas em movimento

Processador A15 Bionic, de 2021

6 GB de memória RAM

Tela de 6,1 polegadas, com brilho máximo de 800 nits

Bateria de 3.279 mAh

Os outras cores da linha iPhone 14 também estão com preços menores do que os cobrados no site oficial da Apple.

