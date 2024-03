Índia: três suspeitos de estuprar brasileira são detidos; casos de estupro de turistas são frequentes

Três indianos compareceram a um tribunal pela acusação de estupro coletivo de uma turista espanhola de origem brasileira, que viajava por uma região remota da Índia com o marido, informou a imprensa local nesta segunda-feira (4). A polícia procura outros quatro suspeitos no país conhecido por agressões sexuais de turistas.

O ataque ocorreu na noite de sexta-feira (1º) no distrito de Dumka, no estado de Jharkhand (leste da Índia), onde o casal, Fernanda Santos e Vicente Barbera, que viajava de moto, parou para acampar.

Sete homens teriam atacado a mulher. "Formamos uma equipe para descobrir o paradeiro dos suspeitos", declarou à AFP o policial Pitamber Singh Kherwar.

Três homens foram escoltados ao tribunal no domingo (3), com as cabeças cobertas, por policiais. Os três permanecem em prisão preventiva.

A turista e o marido também compareceram ao tribunal.

"Temos que garantir uma punição rigorosa", disse Kherwar, segundo a agência de notícias Press Trust of India (PTI).

Kherwar anunciou que uma equipe especial foi criada para examinar a cena do crime e que uma segunda equipe está procurando os demais suspeitos. "Eles serão detidos em breve", prometeu.

Fernanda e Vicente viajam pelo mundo de moto e compartilham suas experiências nas redes sociais. Antes da Índia, o casal havia passado por 66 países, em cinco anos.

Em vídeo publicado nas redes sociais, Fernanda Santos e Vicente Barbera, agradeceram o apoio que receberam e explicam que "a India é um grande país e vale a pena visitá-lo". "Isso foi um incidente e não tem que deixar uma lembrança de um país ruim. Não é assim", disse Barbera.

"Os indianos são boas pessoas. Não podemos generalizar. A polícia está fazendo todo o possível", completa Fernanda.

País com alto índice de estupros

A Índia é conhecida pelo número elevado de casos de violência sexual. Em 2022, o país teve uma média de 90 estupros diários, de acordo com o escritório nacional de registros criminais.

No entanto, muitos ataques não são denunciados, devido ao estigma que muitas vezes as vítimas sofrem e também devido à falta de confiança no trabalho da polícia.

As condenações são raras e muitos casos acabam estagnados no saturado sistema judicial do país.

Em 2012, o caso de uma estudante que foi vítima de um estupro coletivo e depois assassinada ganhou as manchetes em todo o mundo. Jyoti Singh, estudante de psicoterapia, de 23 anos, foi estuprada e abandonada, dada como morta, por cinco homens e um adolescente em um ônibus em Nova Délhi, em dezembro daquele ano.

O caso expõe, uma vez mais, os elevados níveis de violência sexual na Índia e provocou semanas de protestos, que resultaram na mudança da legislação para punir o crime de estupro com a pena de morte.

Casos com estrangeiras também são conhecidos. Em 2013, uma turista americana foi estuprada por um motorista de caminhão e dois cúmplices, no norte do país, no estado de Himachal Pradesh. No mesmo ano, uma turista suíça foi estuprada por um grupo oito homens, no centro da India, em Madhya Pradesh. Seu marido foi agredido e amarrado.

Em 2014, uma turista dinamarquesa, de 51 anos, foi agredida e violentada por um grupo de homens em Nova Delhi, a quem perguntou o caminho. Em 2015, cinco homens foram presos por terem raptado e estuprado repetidamente uma turista japonesa, que foi mantida no subsolo de um prédio, durante um mês.