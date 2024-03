Hamdan bin Mohammed lança programa 'Dubai Farms' para apoiar agricultores dos Emirados

DUBAI, 4 de março de 2024 (WAM) -- O xeique Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, príncipe herdeiro de Dubai, presidente do Conselho Executivo de Dubai e presidente do Comitê Superior para Desenvolvimento e Assuntos Cidadãos, lançou o programa "Dubai Farms", que oferece uma série de serviços e incentivos destinados a apoiar os agricultores dos Emirados que possuem projetos agrícolas produtivos.

O programa "Dubai Farms" está alinhado com os objetivos da Agenda Social de Dubai 33, lançada pelo xeique Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vice-presidente, primeiro-ministro e governante de Dubai, com o objetivo de tornar Dubai a principal cidade para experiências de vida, capacitando seus cidadãos, aumentando sua contribuição para a economia do emirado e garantindo sua independência financeira e estabilidade social.

O xeique Hamdan bin Mohammed enfatizou a importância vital da agricultura local em Dubai e a necessidade de desenvolvê-la e sustentá-la para refletir a visão do xeique Mohammed bin Rashid Al Maktoum de estabelecer Dubai como a melhor cidade do mundo para se viver e trabalhar - um pilar fundamental dos planos de desenvolvimento abrangentes do emirado que se concentram na capacitação de setores estratégicos.

"Hoje lançamos o programa 'Dubai Farms' para apoiar os agricultores produtivos dos Emirados, oferecendo a eles um conjunto completo de incentivos e serviços que apoiam o desenvolvimento do setor agrícola do emirado e melhoram a sustentabilidade das colheitas, tudo isso levando a uma maior contribuição para o PIB. Continuaremos nossos esforços para tornar a agricultura de Dubai mais produtiva e sustentável", disse o xeique Hamdan.

Para o príncipe herdeiro, as pessoas são o foco da visão de futuro de Dubai, enquanto a sustentabilidade, a liderança e a competitividade são seus principais pilares. "Nossas prioridades estratégicas incluem o apoio aos agricultores dos Emirados e a promoção da cultura da agricultura local, o que ajuda a solidificar os sistemas de segurança alimentar de Dubai e a garantir um futuro sustentável no qual as próximas gerações sejam autossuficientes", afirmou.

E acrescentou que foram emitidas diretrizes para estabelecer uma associação de agricultores que reúna amadores e profissionais para garantir a continuidade dos empregos no setor. "A agricultura é fundamental para o futuro sustentável de Dubai, e é nossa responsabilidade garantir que nossos cidadãos e as próximas gerações desfrutem do melhor que a vida tem a oferecer", concluiu.

Dawoud Al Hajri, diretor-geral do Município de Dubai, disse que o programa 'Dubai Farms', a ser implementado, tem como objetivo oferecer aos agricultores um pacote abrangente de serviços e incentivos, incluindo workshops, testes laboratoriais regulares, parcerias, apoio social e outros incentivos que ajudem suas fazendas a continuar operando e a se tornarem altamente produtivas, tudo em apoio à Estratégia de Segurança Alimentar de Dubai.

Os objetivos do programa fazem parte da missão e das prioridades estratégicas do município para criar sistemas alimentares sustentáveis e melhorar a sustentabilidade das fontes de alimentos, o que, em última análise, aumenta a prosperidade e a qualidade de vida de Dubai.

Um programa abrangente com o objetivo de apoiar os agricultores dos Emirados e promover a agricultura local, o 'Dubai Farms' oferece, por meio do município, serviços de consultoria agrícola, suprimentos agrícolas subsidiados, testes laboratoriais necessários, serviços de controle de pragas, além de orientar os agricultores para atender às necessidades do mercado local e contratar um distribuidor especializado em colheitas.

O programa também lançará vários eventos, incluindo o concurso "Best Home Garden" (Melhor Jardim Doméstico), a exposição Gulfood Agrotech, bem como a "Local Dates Week" (Semana das Tâmaras Locais), que será organizada em julho próximo para celebrar a popular fruta.

Outros incentivos oferecidos incluem a oferta de preços competitivos para suprimentos agrícolas, maquinário e sistemas de irrigação. O programa "Dubai Farms" também contará com a organização da iniciativa "Plant Your Food" (Plante seu Alimento), que visa incentivar a jardinagem doméstica, o Festival Agrícola de Hatta e outros eventos sazonais do mercado de agricultores.

Além de lançar a Associação de Agricultores, a Plataforma de Agricultura Inteligente, que apoia os esforços de transformação digital do município de Dubai, ajudará a fornecer detalhes técnicos, melhorar a eficiência e aumentar a conscientização entre os agricultores.

Durante a exposição Gulfood, realizada recentemente, o Município de Dubai assinou um acordo de cooperação com a GMG para comercializar e vender os produtos dos agricultores. A GMG coletará, embalará e comercializará as colheitas em pontos de venda locais.