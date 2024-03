Haley tem 1ª vitória em prévias republicanas para Casa Branca

WASHINGTON, 4 MAR (ANSA) - A ex-governadora da Carolina do Sul Nikki Haley venceu as primárias do Partido Republicano para a Casa Branca no Distrito de Colúmbia, onde fica a capital Washington, resultado que não deve abalar o favoritismo do ex-presidente Donald Trump.

Haley obteve 62,8% dos votos e assegurou todos os 19 delegados no distrito, enquanto o magnata ficou com 33,3% da preferência do eleitorado.

Essa é a primeira vitória da ex-governadora nas prévias republicanas, após uma sequência de triunfos acachapantes de Trump, que acumula uma vantagem de 244 a 43 em número de delegados.

A vitória de Haley no Distrito de Colúmbia já era esperada, e o próprio ex-presidente minimizou o resultado. "Fiquei longe de Washington de propósito", disse Trump, que definiu a capital como "pântano". "A cérebro de galinha gastou todo o seu tempo, dinheiro e esforços ali", ironizou.

Apesar da ampla desvantagem, Haley continuará na disputa ao menos até a "Superterça", amanhã (5), quando 15 estados vão às urnas, incluindo os dois mais populosos do país: Califórnia e Texas. (ANSA).

