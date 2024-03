Sem barulho nos ouvidos: 9 fones com cancelamento de ruído por até R$ 500

A tendência atual de modelos de fones de ouvido é contar com o cancelamento de ruídos ativo, função que chegou para ficar. Basicamente ele se vale de artifícios que eliminam a influência de barulhos externos, tornando o som do fone mais claro e prendendo a atenção do ouvinte.

Pense, por exemplo, em alguém escutando música na academia, em que já há outro som sendo tocado nos alto-falantes, ou no metrô, em que há barulho constante no ambiente. Com o cancelamento de ruídos, em teoria, tudo que o ouvinte escutaria seria a música que sai dos fones, mesmo com outros sons altos ao redor.

Preparamos uma lista com bons fones com cancelamento de ruídos que estão com preços de até R$ 500. Confira:

Como funciona?

Lembre-se de que fones de ouvido são pequenas caixas de som, transformando sinais elétricos em ondas sonoras. Essa conversão é feita ao colocar, na caixa de som, uma bobina próxima de um ímã fixado.

Conforme essa bobina recebe corrente elétrica, ela reage ao campo magnético do ímã fixo e se movimenta. São esses movimentos que geram as ondas de som captadas pelo nosso ouvido.

Ao produzir essas ondas de som bem próximas ao nosso ouvido, a intenção é que ouçamos apenas o que sai das caixas de som do fone. Mas não é isso que acontece: como sabemos, ainda conseguimos ouvir barulhos ao fundo.

Então entra em campo a função ativa de cancelamento de ruídos. Ela tem essa designação de "ativo" porque, diferentemente de um cancelamento de ruídos passivo (que seria só uma forma de disfarçar os barulhos de fundo), ela age diretamente para escondê-los.

Para sumir com os outros sons do ambiente, essa função capta o ruído externo com um microfone e envia o sinal a um circuito eletrônico. Lá, ele produz uma onda oposta à captada, assim, o barulho exterior é "anulado". Essa prática pode ser feita com mais ou menos eficiência.

Sem fio, com Bluetooth 5.2;

Design ergonômico;

Entrada USB-C;

Fabricante promete bateria com até 60 horas de duração;

Suporte para visualização da quantidade de bateria restante.

4 modos diferentes de cancelamento de ruído;

Sem fio, com Bluetooth 5.3;

Conexão multiponto permite conectar até dois aparelhos ao mesmo tempo;

Fones com couro ultramacio;

Fabricante garante bateria com até 60 horas de duração.

Permite desligar o cancelamento de ruído, caso você precise ouvir algo no fundo;

Design over ear (cobre toda a orelha);

Sem fio, com Bluetooth 5.0;

Entrada USB-C;

Bateria com até 8 horas de duração após carregamento de apenas 15 minutos, segundo a fabricante.

Promete cancelar até 90% do ruído;

Sem fio, com Bluetooth 5.2;

Pode ser usado com apoio ao redor da orelha ou de forma interna;

Vem com estojo portátil para carregamento fora da tomada;

À prova d'água.

4 microfones para chamadas de alta qualidade;

Sem fio, com Bluetooth 5.2;

Fones de espuma adaptáveis ao formato da orelha;

Entrada USB-C;

Fabricante promete bateria com até 70 horas de duração.

Conexão multiponto permite conectar até dois aparelhos ao mesmo tempo;

Sem fio, com Bluetooth 5.3;

Vem com estojo portátil para carregamento fora da tomada;

4 microfones para chamadas de alta qualidade;

Fabricante garante bateria com até 32 horas de duração.

Promete cancelar até 99,5% dos ruídos;

Tecnologia de IA para filtrar ruído de ventos de até 6 m/s;

Vem com estojo portátil para carregamento fora da tomada;

Bateria com até 2 horas de duração após carregamento de apenas 5 minutos, segundo a Xiaomi;

Entrada USB-C.

Headphone dobrável para ser guardado facilmente;

Conectividade com assistentes de voz do celular;

Conexão multiponto permite conectar até dois aparelhos ao mesmo tempo;

Design com espuma macia para as orelhas;

Fabricante promete bateria com até 25 horas de duração.

Permite desligar o cancelamento de ruído, caso você precise ouvir algo no fundo;

Vem com estojo portátil para carregamento fora da tomada;

Bateria com até 32 horas de duração, segundo a fabricante;

À prova d'água.

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp, no X (ex-Twitter) (@ofertas_uol) e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).