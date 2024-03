'Foi amor ao primeiro uso': por que esse mouse ergonômico faz sucesso

Um mouse ergonômico mais caro do que os tradicionais pode ser um investimento interessante para quem enfrenta longas jornadas em frente ao computador. Isso engloba profissionais de Tecnologia da Informação (TI), inclusive programadores, e profissionais que trabalham com planilhas no Excel.

E um dos produtos que faz sucesso nesse segmento é o mouse ergonômico sem fio da Logitech, que está à venda na Amazon, parceira do UOL, na modalidade de compra internacional. Além da ergonomia, ele tem recursos como conexão sem fio, rolagem precisa e uso silencioso. Saiba mais sobre o produto a seguir, o que diz quem o comprou e quais as reclamações de consumidores.

O que este fone tem de bom?

Promete 90% menos barulho nos cliques.

Conexão sem fio via Bluetooth Low Energy ou receptor Logi Bolt.

É possível parear com até três dispositivos, sendo eles Windows, macOS, Chrome OS, Linux, iPadOS e Android OS.

Permite recarga rápida, em que um minuto corresponde a três horas de uso.

Com a carga completa, dá para usar por até 70 dias.

Botões personalizáveis.

Você pode otimizar fluxos de trabalho com perfis específicos de aplicativos em Logi Options+.

O que diz quem comprou o produto?

O mouse tem mais de quatro mil avaliações de consumidores e nota média de 4,9 (do total de cinco) na Amazon. Veja alguns comentários de quem o comprou.

Trabalho home office há um ano e meio e até então usava apenas o trackpad do Macbook. Porém, tenho tendinite crônica e estava sofrendo muito, então comprei esse mouse por pura e completa necessidade. O mouse possibilita manter meu braço esticado em sua anatomia natural, e consequentemente o esforço acaba sendo menor -- enfrento uma jornada de trabalho de 12h diárias na frente do computador, então é puxado. Detalhe que esse review é de apenas um dia de uso, então afirmo que foi amor ao primeiro uso e não o vejo como gasto e sim, um investimento. Vai sem medo.

Ananda

Mouse maravilhoso para quem gosta de trabalhar com programação.

Carolina

Se procura ergonomia e um mouse que tenha várias funcionalidades, é este. Melhor investimento em mouse que já fiz. Ótimo no uso diário em trabalho e as funções podem ser personalizadas nos diversos botões. Silencioso e gostoso de segurar.

Leo



Mouse excelente. Para produtividade, é o melhor que já testei. E sim, dá para usar em jogos, embora não seja desenvolvido para isso. É preciso, firme e com excelente qualidade. Para quem tem mãos pequenas como eu, pode não ser tão ergonômico e confortável, porém a qualidade alta do produto minimiza essa questão. O que quero dizer é que, mesmo tendo um leve desconforto devida à 'pegada' do mouse (o dedo indicador não chega à ponta para um clique mais eficaz, dependendo da posição da mão), eu não troco por outro. Tem acabamento premium. Um apoio de pulso resolve o problema de ter mãos pequenas.

Andre

Mouse muito confortável, pelo menos para mim. Tinha muita dor na mão ao utilizar outros mouses, mesmo da Logitech, o que melhorou sensivelmente. Para quem usa o mouse muitas horas por dia, vale cada centavo. Quanto às funcionalidades, é top de linha, então é tudo excelente, além de muito silencioso.

Carlos Costa

Principais reclamações

Uma das principais reclamações de consumidores diz respeito ao tamanho do mouse, que pode não ser adequado para quem tem mãos pequenas. Também há consumidores que esperavam mais do produto devido ao preço e outros que afirmam que o produto falha após ficar ligado durante dias.

Mouse excelente. A qualidade é absurda. Fica ótimo na mão, mas o mouse é grande. Para quem tem mãos pequenas e tem o costume de encostar uma parte da palma da mão na mesa, você vai se ver pegando o mouse pelo finalzinho dele. Os botões são de bom tamanho, então não vai ter dificuldades em apertar nada.

Lucas PN

Uso para trabalhar como desenvolvedor de software. Ele é bom, mas nada muito melhor que outros mouses. Bom tamanho. Tenho a mão grande e ele cai bem. Clique quase inaudível, não que me interesse, mas talvez algumas pessoas prefiram. Não mudou muito minha produtividade. Achei o posicionamento do botão para gestos horrível, quase não uso porque tenho que fazer muita força e acaba não ajudando na usabilidade do mouse. Gostei que ele é pesado. Parece ser feito com um ótimo material. Espero que dure muito pelo preço caríssimo inflado que paguei. Não acho que vale o preço. Cem reais mais barato seria melhor.

Lucio Jose Beirao

Quem tem mão pequena não compre. Não me atentei ao tamanho e fiz a compra, porém ficou imenso na minha mão.

Giovana de Souza

Serve para usar no dia a dia. A troca dos macros de app para app às vezes falha. O scroll é diferente, mas depois de um tempo, acostuma com o scroll infinito / smart scroll. Uso para trabalhar e jogar. Me incomoda quando deixo ligado muito tempo (às vezes dias) e aí ele começa a falhar. Mas aí é só desligar, ligar e esperar um tempo que funciona tranquilamente.

Carlos

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de beleza, de casa e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp, no X (ex-Twitter) (@ofertas_uol) e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).