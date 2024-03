Fiat mantém liderança no mercado brasileiro em fevereiro

SÃO PAULO, 4 MAR (ANSA) - Com 22% das vendas do setor, a Fiat garantiu a liderança no mercado brasileiro em fevereiro, registrando 34.328 unidades emplacadas, 11% a mais do que em janeiro, com uma vantagem de mais de 10 mil unidades sobre a segunda colocada.

A marca italiana, integrante do grupo Stellantis, teve o resultado puxado para cima pela Fiat Strada, que novamente foi o veículo mais vendido do país, com 8.568 emplacamentos.

A Fiat Argo ocupou a terceira posição do ranking, com 6.507 veículos comercializados, e o Mobi foi o quarto, com 6.288 unidades emplacadas, subindo seis posições ante o mês anterior.

A Fiat seguiu como líder em hatches (28,2%), picapes (37,1%) e vans (42%). O modelo Fastback alcançou o maior market share em seu segmento desde que foi lançado, com 9,9% (um aumento de 10% em relação à maior participação obtida até então, em janeiro).

No total do primeiro bimestre, a marca também foi líder, com 21,1% da fatia do mercado, totalizando 65 mil unidades vendidas.

"Dizem que o ano só começa depois do Carnaval, então estamos iniciando com o pé direito. Apesar dos poucos dias úteis de fevereiro, a Fiat se destacou e manteve a liderança do mercado", destacou Herlander Zola, vice-presidente sênior de Operações Comerciais da Stellantis no Brasil e de Veículos Comerciais Leves (LCV) para América do Sul.

"Isso nos motiva ainda mais e nos dá a certeza de que 2024 será um ano de muitas novidades. A primeira delas já tem data marcada: a aguardada Fiat Titano, que chega dia 14 de março para completar nossa família de picapes", concluiu. (ANSA).

