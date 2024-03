Ferrari roubada de Berger em 1995 é encontrada no Reino Unido

LONDRES, 4 MAR (ANSA) - Uma Ferrari 512M Testarossa roubada do ex-piloto de Fórmula 1 austríaco Gerhard Berger em 1995 foi encontrada após quase 30 anos.

O anúncio foi feito nesta segunda-feira (4) pela Scotland Yard, a polícia do Reino Unido, que já está em posse do superesportivo.

O automóvel vermelho havia sido roubado no hotel onde Berger, então piloto da Ferrari, se hospedava para o Grande Prêmio de San Marino, em Ímola. No mesmo dia, também desapareceu uma Ferrari 355B cinza do francês Jean Alesi, dupla do austríaco na escuderia de Maranello naquele ano.

Em janeiro passado, a Scotland Yard recebeu uma notificação da Ferrari, que havia feito revisões em um carro comprado por um americano através de um negociador britânico em 2023. As investigações revelaram que o superesportivo tinha sido roubado.

Durante o inquérito, os agentes descobriram que a Testarossa tinha sido enviada ao Japão logo depois do roubo em Ímola e chegou ao Reino Unido no fim do ano passado.

O valor do automóvel é estimado em mais de 400 mil euros, o equivalente a mais de R$ 2,1 milhões. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.