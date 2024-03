Feiras MRO e Interiores de Aeronaves Oriente Médio retornam para edição recorde em 2024

DUBAI, 16 de agosto de 2023 (WAM) - A MRO Oriente Médio e a Interiores de Aeronaves Oriente Médio (AIME, na sigla em inglês) estão preparadas para retornar a Dubai em 2024 para sua maior edição até o momento, reunindo toda a cadeia de suprimentos das companhias aéreas em dois dias.

O evento registrou um recorde de participação em 2023, recebendo quase 6.400 visitantes - um aumento de 46% em relação ao ano anterior - e quase 200 expositores de 97 países. Para atender ao aumento da demanda, o evento terá um salão extra em 2024, proporcionando ainda mais oportunidades de exposição e networking.

Realizada de 5 a 6 de março de 2024 no Centro de Comércio Mundial de Dubai (DWTC), esta será a primeira vez que as duas feiras serão organizadas pela mesma empresa controladora, após a aquisição do Grupo Tarsus pela Informa no início deste ano, simplificando e fortalecendo o evento para os participantes.

O salão de eventos adicional traz 2 mil metros quadrados de espaço, sendo mais de 50 estandes de expositores, uma zona de reunião dedicada para aprimorar o networking e um lounge expandido para companhias aéreas - um espaço exclusivo para companhias aéreas e empresas de aluguel VIP. Isso também permitirá uma área maior dedicada a startups e empresas de pequeno e médio porte, oferecendo uma plataforma para destacar suas tecnologias, inovações e ideias revolucionárias.

Lydia Janow, vice-presidente sênior de eventos da Aviation Week Network (Rede da Semana da Aviação), parte da Informa Markets, disse que o mercado de manutenção, reparo e revisão (MRO) está passando por uma rápida transformação devido à inovação e ao surgimento de novos participantes, e Dubai continua no centro desse crescimento no Oriente Médio.

E afirmou que a edição de 2023, que bateu recorde, refletiu isso. "Estamos muito satisfeitos em expandir nossa oferta para este ano, dando as boas-vindas a participantes novos e existentes de todo o setor de aviação para oportunidades ainda mais exclusivas de aprender com especialistas, fazer contatos e descobrir a tecnologia mais recente no mercado de reposição da aviação comercial", declarou Lydia Janow.

Os participantes da MRO Oriente Médio e da AIME 2024 terão a oportunidade de explorar inovações de classe mundial e conhecer os principais tomadores de decisão e compradores, incluindo os principais fornecedores de manutenção, reparo e revisão, fabricantes de equipamentos originais e fornecedores de peças e componentes do setor, bem como companhias aéreas, empresas de aluguel e especialistas em interiores.

O espaço de exposição ampliado reflete o aumento significativo do interesse da indústria e vários fornecedores internacionais novos e existentes já confirmaram sua presença.

Na MRO Oriente Médio, os expositores confirmados incluem a SAEI, Jordan Airmotive, Boeing, HEICO, Lufthansa Technik, MTU Maintenance e Turkish Technic, entre outros. AMAC, Aviointeriors, Expliseat e Geven são alguns dos expositores que estarão presentes na AIME 2024.