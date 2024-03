Equipe humanitária dos EAU no Chade continua a apoiar os refugiados sudaneses e a comunidade local

AMDJARASS, Chade, 4 de março de 2024 (WAM) -- A equipe humanitária dos Emirados na cidade chadiana de Amdjarass continua implementando seus programas humanitários e de ajuda aos refugiados sudaneses e à comunidade local na cidade e nas aldeias vizinhas.

Como parte da campanha do Ramadã, a equipe composta pelo Crescente Vermelho dos Emirados (ERC, na sigla em inglês), pela Fundação Humanitária e Beneficente Zayed bin Sultan Al Nahyan e pela Fundação Khalifa bin Zayed Al Nahyan, colaborou com a Cruz Vermelha do Chade na distribuição de itens essenciais. Esses itens incluíam artigos domésticos, utensílios de cozinha fornecidos pela Zayed Foundation e tâmaras para famílias carentes.

Jassim Al Naqbi, representante do ERC, afirmou a dedicação da equipe em aumentar seus esforços humanitários antes do Ramadã para atender às necessidades das famílias carentes durante o Mês Sagrado. Al Naqbi observou que o time se coordenou com a Cruz Vermelha do Chade para avaliar as necessidades nos vilarejos, cidades e campos de refugiados sudaneses restantes, enfatizando seu compromisso inabalável de atender às necessidades das famílias vulneráveis e responder aos apelos humanitários, especialmente durante o Ramadã.

Em outra iniciativa, a equipe dos Emirados, em parceria com a Cruz Vermelha do Chade, visitou um campo de refugiados sudaneses e distribuiu mil mochilas escolares da Fundação Khalifa bin Zayed Al Nahyan.

Abdulrahim Jani, representante da Fundação Khalifa bin Zayed Al Nahyan, destacou a conclusão de uma campanha que beneficiou cinco escolas do campo, totalizando mais de 7.500 bolsas distribuídas desde o início do ano letivo, contendo todos os materiais escolares essenciais. Jani reiterou o compromisso da equipe dos Emirados em apoiar os esforços educacionais, apesar dos desafios enfrentados pelos estudantes nos campos de refugiados, como parte dos esforços humanitários contínuos dos EAU para apoiar os refugiados sudaneses e aliviar seu sofrimento.

Os beneficiários expressaram gratidão pelo apoio dos Emirados Árabes Unidos e pelos esforços contínuos da equipe, especialmente no apoio à educação no campo, enfatizando o alívio significativo proporcionado às famílias dos estudantes.