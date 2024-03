Cúpula da Cultura Abu Dhabi 2024 destaca o papel da cultura no desenvolvimento sustentável, afirmam ministros

ABU DHABI, 4 de março de 2024 (WAM) -- Ministros do Marrocos, Paraguai e Nigéria que participaram da Cúpula de Cultura Abu Dhabi 2024 enfatizaram o papel fundamental da cultura para alcançar o desenvolvimento sustentável em suas respectivas sociedades.

Realizada sob o tema "A Matter of Time" (Uma Questão de Tempo), a cúpula reuniu líderes culturais, artistas e especialistas para explorar o futuro do setor cultural e seu potencial para promover mudanças positivas.

Destacando o compromisso dos EAU com o desenvolvimento cultural, Mohamed Mehdi Bensaid, ministro da Cultura, Juventude e Comunicação do Marrocos, elogiou os esforços do país nesse domínio. E declarou que "os EAU são pioneiros no investimento no setor cultural, reconhecendo-o como um pilar fundamental para o desenvolvimento, promovendo a criatividade e fortalecendo a identidade nacional entre os jovens", disse.

A cúpula também serviu como uma plataforma para mostrar a diversidade cultural. Adriana Ortiz, ministra da Cultura do Paraguai, expressou seu apreço pela oportunidade de compartilhar o patrimônio cultural dos países latino-americanos. "Este evento proporcionou um palco para destacar o rico patrimônio e as culturas únicas de nosso povo", observou ela.

Enfatizando a importância da colaboração internacional, Hannatu Musa Musawa, ministra da Cultura e Economia Criativa da Nigéria, elogiou os Emirados Árabes Unidos por facilitar a troca de conhecimentos. "Essa cúpula excepcional ofereceu uma oportunidade valiosa para que os países compartilhassem experiências, aprimorassem a cooperação e estabelecessem uma nova estrutura global para entender o papel da cultura na sociedade", afirmou.

Organizada pelo Departamento de Cultura e Turismo de Abu Dhabi, a cúpula foi concluída na segunda, após três dias de discussões perspicazes, compartilhamento de conhecimento e exploração de abordagens inovadoras para aproveitar o poder da cultura para um futuro sustentável.