Ex-atirador do Bope é baleado em assalto na zona norte do Rio

O coronel da PM João Jacques Busnello, ex-atirador de elite do Bope (Batalhão de Operações Especiais), foi baleado durante um assalto nesta segunda-feira (4), na zona norte do Rio.

O que aconteceu

Busnello levou dois tiros no tórax. O assalto ocorreu na Avenida 24 de Maio, no Riachuelo. As informações são do RJTV, da TV Globo.

Criminosos levaram a moto do coronel. O UOL procurou as polícias Civil e Militar, mas as duas corporações não informaram se os suspeitos foram presos.

O crime foi registrado por câmeras de segurança. Nas imagens, é possível ver o momento em que dois homens em uma moto anunciam o assalto. A dupla revista o coronel, que reage e é baleado.

O ex-atirador foi socorrido para Hospital Pasteur, no Méier. A instituição não informou o estado de saúde dele.