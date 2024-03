Conselho de Segurança Cibernética dos Emirados lança "Campanha Nacional de Segurança Cibernética"

ABU DHABI, 4 de março de 2024 (WAM) -- O Conselho de Segurança Cibernética dos Emirados Árabes Unidos lançou a "Campanha Nacional de Segurança Cibernética", uma iniciativa de conscientização dirigida a instituições governamentais e privadas, bem como a todos os membros da sociedade, com o objetivo de aumentar o conhecimento público sobre as ameaças que emanam de um espaço cibernético aberto e as várias maneiras de se proteger contra esses ataques.

A campanha chama a atenção para a importância da cautela e da vigilância para evitar ser vítima de ataques de roubo de identidade e fraude, que usam a tecnologia para enganar os usuários digitais e comprometer suas informações e dados pessoais.

A Campanha Nacional de Segurança Cibernética é uma implementação prática das diretrizes da sábia liderança dos Emirados Árabes Unidos, decorrente de sua crença na importância da segurança das informações e dos dados, à luz dos tremendos desenvolvimentos digitais que o país está registrando. Essas diretrizes enfatizam a necessidade de fornecer um ambiente digital seguro para cidadãos e residentes, além de aumentar a conscientização sobre as ameaças de um espaço cibernético aberto e as formas de se proteger contra elas.

Com duração de um ano inteiro, a iniciativa abrange vários aspectos da segurança cibernética, incluindo orientações e conselhos sobre como identificar e-mails suspeitos, a importância de criar senhas fortes, além de atualizar constantemente programas e aplicativos e usar aplicativos de comunicação seguros pela Internet.

Por meio de campanhas de conscientização e comunicação constante com o público, o Conselho de Segurança Cibernética tem como objetivo aumentar a conscientização, aprimorando a compreensão da comunidade sobre a natureza das ameaças eletrônicas e como lidar com elas. Isso além de fornecer a eles o conhecimento e as ferramentas necessárias para detectar e se proteger contra esses ataques e promover um comportamento seguro usando as melhores práticas e medidas preventivas.

A Campanha Nacional de Segurança Cibernética busca aprimorar a cultura de segurança cibernética em todos os setores da sociedade e apoiar a transformação digital segura no país. Seu objetivo é disseminar a conscientização sobre as ameaças de ataques eletrônicos e fornecer as melhores práticas para se proteger contra esses riscos e garantir um ambiente digital seguro para todos.

Esse também é um dos objetivos mais importantes do Conselho de Segurança Cibernética dos Emirados e tornar a segurança cibernética uma cultura diária para todos os membros da sociedade do país. E também busca tornar a segurança cibernética parte da cultura diária, além de aumentar o nível de conscientização entre os indivíduos de que as ameaças não se limitam apenas às grandes instituições, mas também podem afetá-los e às suas famílias.

O Dr. Mohammed Hamad Al Kuwaiti, presidente do Conselho de Segurança Cibernética dos Emirados Árabes Unidos, indicou que a "Campanha Nacional de Segurança Cibernética" vem à luz do aumento das ameaças e de seu impacto em todos os aspectos de nossa vida. "Isso ocorre à luz dos enormes desenvolvimentos digitais que o país está testemunhando e confirma o compromisso do Governo dos EAU em fornecer um ambiente digital seguro para todos os residentes", afirmou.

Al Kuwaiti enfatizou que o Conselho de Segurança Cibernética acredita na importância de aumentar a conscientização e disseminar a cultura de vigilância em toda a comunidade para enfrentar esses desafios. "A conscientização de indivíduos e instituições é considerada um pilar importante na proteção da sociedade dos Emirados Árabes Unidos contra ataques cibernéticos, tendo em vista o vasto desenvolvimento tecnológico e o aumento das ameaças cibernéticas que o acompanham", destacou.

Nesse contexto, o presidente do Conselho de Segurança Cibernética pediu a todos os indivíduos e instituições que acompanhem a campanha e interajam ativamente com ela para obter um espaço cibernético mais seguro para todos. Isso se baseia na crença da responsabilidade que todos devem ter no enfrentamento dessas ameaças.

O Dr. Mohammed Al Kuwaiti explicou que a Campanha Nacional de Segurança Cibernética está alinhada com a visão "Nós, os EAU, 2031", que visa construir uma sociedade interconectada e eficaz, capaz de acompanhar os desenvolvimentos globais em vários campos. A campanha busca aumentar a participação de todos os membros da sociedade dos EAU na construção de um ambiente digital seguro.

E acrescentou que a campanha não se limita apenas aos Emirados, mas busca compartilhar suas experiências e práticas recomendadas com o mundo inteiro. Isso reflete a consciência da importância da cooperação internacional no campo da segurança cibernética e a necessidade de aprimorar a troca de informações e conhecimentos com outros países para garantir a segurança de todos.

A Campanha Nacional de Segurança Cibernética inclui um conteúdo de conscientização nas várias plataformas do Conselho de Segurança Cibernética dos EAU nas mídias sociais, juntamente com várias coberturas das atividades e esforços do Conselho, incluindo seminários, workshops e exposições. Além de avisos de segurança sobre ameaças e atualizações de segurança do Centro, com o objetivo de consolidar a mensagem do Conselho de aumentar a segurança cibernética dos Emirados.