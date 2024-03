Conferência Internacional de Educação da TRENDS volta em 6 de março

ABU DHABI, 4 de março de 2024 (WAM) -- A segunda edição da Conferência Internacional de Educação da Trends será realizada em 6 de março com o tema "Educação e identidade na era digital: Estratégias propostas para preservar a identidade e moldar os comportamentos dos jovens".

A conferência, que será realizada na sede da Trends Research and Advisory em Abu Dhabi, coincide com as atividades do Mês Nacional da Leitura, com duas sessões principais que destacam a importância da educação e da leitura na formação da identidade nacional das sociedades.

A primeira discute "Educação e identidade em um mundo em transformação: desafios e riscos", e a segunda aborda "Educação e identidade na era da inteligência artificial e da revolução digital".

O Dr. Mohammed Abdullah Al-Ali, CEO da Trends Research and Advisory, disse que a conferência é um importante evento científico, cultural e educacional que traduz a estratégia nacional para a leitura intencional em atividades sociais que consolidam a cultura da ciência e do conhecimento.

Al-Ali explicou que a leitura desenvolve as habilidades e capacidades dos jovens, fortalece seu idioma e preserva seus valores culturais e identidade nacional. Ressaltou ainda o papel fundamental da leitura no processo educacional e na pesquisa, reiterando a necessidade de métodos inovadores para promover a leitura como um meio de desenvolvimento pessoal e aquisição de conhecimento.

O Dr. Al-Ali lembrou que a conferência abordará essas preocupações, observando que, ao promover uma cultura de aprendizado, desenvolvimento pessoal, preservação da identidade e leitura, a sociedade pode contribuir efetivamente para a construção de uma geração capaz de interagir positivamente com o desenvolvimento tecnológico e contribuir para o desenvolvimento da sociedade.

O CEO da Trends Research and Advisory concluiu destacando o poder transformador da leitura no apoio à aquisição de conhecimento, na preservação da identidade e na promoção de um senso de pertencimento entre os jovens. A conferência tem o objetivo de transmitir essa mensagem por meio de suas recomendações conclusivas, destacando a importância duradoura da leitura em um mundo cada vez mais digital.