Chefe de direitos humanos da ONU diz que é essencial evitar conflagração na guerra de Gaza

GENEBRA (Reuters) - O chefe de direitos humanos das Nações Unidas afirmou nesta segunda-feira que é imperativo evitar exacerbação da guerra em Gaza, alertando que qualquer conflagração poderia ter amplas repercussões em todo o Oriente Médio e fora da região.

Ao discursar no Conselho de Direitos Humanos da ONU, em Genebra, Volker Turk disse que a guerra em Gaza, que vem ocorrendo desde os ataques de 7 de outubro por homens armados do Hamas no sul de Israel, já havia se espalhado pelos países vizinhos.

"Estou profundamente preocupado que, nesse barril de pólvora, qualquer faísca pode levar a uma conflagração muito mais ampla", disse Turk, alto comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos.

"Isso teria implicações para todos os países do Oriente Médio e muitos outros além dele."

Turk descreveu a escalada militar no sul do Líbano entre Israel, Hezbollah e outros grupos armados como "extremamente preocupante".

"É imperativo fazer todo o possível para evitar uma conflagração mais ampla", disse ele.

O grupo libanês Hezbollah, apoiado pelo Irã, e Israel estão envolvidos em hostilidades há meses, paralelamente à guerra de Gaza. É o pior conflito entre eles desde 2006.

A guerra de Gaza começou quando o Hamas invadiu Israel em 7 de outubro, em um ataque que matou 1.200 pessoas e resultou no sequestro de outras 253, de acordo com os registros israelenses.

O ataque provocou uma ofensiva israelense em Gaza, controlada pelo Hamas. As autoridades de saúde no enclave dizem que mais de 30.000 palestinos foram confirmados como mortos durante a ofensiva.

Turk disse na semana passada que crimes de guerra foram cometidos por todas as partes no conflito entre Israel e o Hamas. Eles devem ser investigados e os culpados devem ser responsabilizados, afirmou ele.

(Reportagem de Gabrielle Tétrault-Farber)