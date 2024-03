Por que ficar 120 dias sem comer manga ajudou Mion a manter corpo definido?

Na semana passada, Marcos Mion se despediu de Max Machadada, personagem de seu novo filme "MMA - Meu Melhor Amigo".

Enquanto interpretou o lutador, o apresentador da Globo teve de manter o corpo muito definido, o que exigiu bastante treino e foco na dieta por meses.

Para comemorar o fim da alimentação restritiva, Mion postou um vídeo nas redes sociais comendo uma manga, fruta que, por ser uma das mais ricas em açúcar, abdicou por 120 dias e tinha vontade de consumir durante o processo.

Coach do apresentador, o fisiculturista Eduardo Correa afirmou que, apesar de a fruta não estar no cardápio de Mion, ele poderia comer o alimento às vezes, não precisava ficar passando vontade.

No entanto, o apresentador explicou que não queria "sair da dieta" por uma questão psicológica. "Meu cérebro iria registrar que eu falhei... Iria registrar desistência", escreveu Mion.

Restrição total pode causar menos ansiedade

Assim como Mion, é comum que atletas e pessoas em alta preparação esportiva com dietas restirivas optem por não consumir certos alimentos, mesmo que não façam tanta diferença nas calorias de uma única refeição esporádica.

Para o médico do esporte e criador de conteúdo digital Paulo Muzy, que participou da preparação física de Mion, muitas vezes a estratégia de eliminar por completo um alimento da dieta pode fazer com que o sofrimento por não tê-lo na dieta seja menor.

"Em determinadas situações de necessidade de restrição calórica com objetivos profissionais, traz mais conforto suprimir o paladar de vez do que manter quantidades de alimentos cujo paladar possa fazer a pessoa sentir a restrição mais intensa e mais ansiedade", diz Muzy.

Objetivo e padrão mental

Manter a mente determinada no objetivo foi um dos princípios que fizeram Mion adotar a restrição total de uma fruta de que gosta. Para Rejane Sbrissa, psicóloga comportamental cognitiva que trata compulsão alimentar, a estratégia é interessante.

Marcos Mion posta fotos com novo físico após preparação para filme Imagem: Pedro Dimitrow/ Reprodução/ Instagram

"Tem muito dessa importância de a pessoa não quebrar um padrão. Você fica descrente de si mesmo, a pessoa mesmo começa a pensar que não consegue. É uma questão ligada à autoestima, à ideia de conseguir e ter a capacidade de prorrogar o seu prazer", diz Sbrissa.

A psicóloga explica que a postura adotada por Mion pode ter ajudado até mesmo em outros âmbitos da preparação. "Está ligado a poder esperar por um resultado melhor, sem ter um prazer imediato", diz ela.

Daniel Edde, médico do esporte, enxerga a opção de Mion mais como algo ligado ao mindset do que como uma preocupação nutricional [algo que o próprio apresentador assume no post].

"No caso dele, ele acreditava que se comesse a manga estaria falhando e poderia por o projeto por água abaixo. No esporte, a constância tanto nos treinamentos físicos quanto no mental é fundamental para atingir objetivos e cumprir metas. No caso do Mion, ele atingiu com bastante êxito", diz Edde.