Campos Neto diz que inflação de serviços é ponto de atenção e vê pressão de salários

SÃO PAULO (Reuters) - A inflação de serviços no Brasil é um ponto de atenção, com salários começando a "pressionar um pouco" os preços, disse nesta segunda-feira o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, ponderando que o cenário no país ainda é benigno apesar de números marginalmente piores no setor.

Falando em evento da Associação Comercial de São Paulo, Campos Neto reafirmou que a variação dos preços no Brasil caminha em direção à meta, em um processo de convergência, mas destacou que a inflação de serviços ainda roda acima do observado antes da pandemia de Covid.

"A gente ainda entende que tem uma convergência benigna da inflação, tem um ponto de atenção para a parte de serviços, que a gente tem falado, a gente está vendo que essa parte de salários começou a pressionar um pouco", disse, ressaltando que o desemprego no Brasil "surpreendeu bastante" com número mais baixo que o esperado.

Campos Neto afirmou que o BC fez várias análises sobre a dinâmica de inflação de serviços e entende que não há nada hoje que acenda algum tipo de luz vermelha, mas é preciso estar atento.

"A gente teve números de inflação de serviços, especialmente núcleos de serviços marginalmente piores... Tem alguns números com uma piora marginal, mas dentro ainda de um cenário que a gente entende que é benigno", afirmou.

Ele apontou ainda que as expectativas de inflação estão relativamente estáveis em um nível acima da meta, o que é uma preocupação para o BC.

Em relação ao quadro fiscal do Brasil, o presidente do BC disse que a projeção do mercado para este ano é ruim, ressaltando acreditar que o governo tem condições de entregar um resultado que surpreenda para melhor.

(Por Fernando Cardoso)