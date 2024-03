Campanha da vivo vai contar histórias de atletas brasileiros

Para fomentar o incentivo a futuras gerações, atletas como a skatista Rayssa Leal, a nadadora Ana Marcela e o surfista Ítalo Ferreira serão as novas "estrelas" de campanha da Vivo para as Olimpíadas de Paris 2024. Criada pela agência de publicidade VML, a ação "Ouro é inspirar novos tempos" é o primeiro projeto da marca como patrocinadora oficial do time brasileiro na competição internacional.

Além do trio, a marca também escolheu o jogador de futebol Vini Jr., o surfista Gabriel Medina e o corredor Alison dos Santos para contar suas histórias dentro do esporte. "A escolha desses embaixadores vem de uma história que a marca tem com eles", afirma Marina Daineze, diretora de marca e comunicação da Vivo no Brasil.

A executiva conta que a nova campanha estrelada pelos atletas olímpicos será o principal investimento da marca para o ano, e será utilizada como mote para toda a comunicação da Vivo nas ativações ao longo de 2024. O valor do investimento do patrocínio do time brasileiro nas Olimpíadas, no entanto, não foi divulgado.

Narrados pelos próprios atletas, os filmes destacam trechos de suas histórias pessoais, contando os desafios ao longo da carreira, que vão de acidentes na infância com óleo quente, ataque de uma água viva durante uma prova até a luta diária contra o machismo no esporte. Para animar essas cenas, a Vivo utilizou ferramentas de inteligência artificial, mesclando imagens criadas pelo programa com cenas reais dos atletas durante as competições.

O vice-presidente de criação da VML, Sleyman Khodor, conta que, para produzir o projeto, as ferramentas de inteligência artificial precisaram ser "treinadas" para que os resultados das imagem dos atletas não refletissem os estereótipos de raça, gênero e sexualidade, comuns nesse tipo de software. "Quanto mais você ensina a ferramenta, mais ela entende o que você quer", diz o executivo. Conforme divulgado pela companhia, cerca de 80% das imagens utilizadas na ação foram geradas através de ferramentas de inteligência artificial generativa.

Na avaliação de Fábio Wolff, especialista em marketing esportivo da Wolff Sports, nomes como os de Rayssa, Ana Marcela e Ítalo são exemplos do potencial de marketing que os atletas brasileiros possuem como plataforma de divulgação do esporte e conexão com as marcas.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.