Visual de sereia: testei modelador que deixa o cabelo ondulado na hora

Quando sugeriram que eu testasse um triondas, confesso que entrei um pouco em pânico. Afinal, não tenho a menor destreza com essas coisas de cabelo. Aí pensei: "se eu conseguir, qualquer um consegue". Encarei o desafio.

Triondas é um modelador de fios que deixa o cabelo com ondas "de sereia". Ele é elétrico, liga na tomada e esquenta, assim como uma chapinha ou um babyliss, mas com três semicilindros que criam ondas bem marcadas.

Testei o modelo X330 Triple Wave Biv 5406, da Vertix, que tem aquecimento cerâmico e promete manter a temperatura constante de, no máximo, 210°C. O aparelho é bivolt e tem cabo flexível de três metros.

Como fazer?

Pesquisei alguns tutoriais no TikTok e entendi que, como o meu cabelo já é ondulado —e um pouco cacheado— eu precisaria fazer uma escova antes. Como eu sou péssima com secador e sequer tenho uma escova redonda, corri para o salão para preparar o cabelo.

Chegando lá, as cabeleireiras Manuela Furtado e Wedja Caroline, do Cubo, em São Paulo, engajaram comigo na pauta, pegaram triondas que tinham por lá, me ajudaram a testar e me ensinaram como fazer.

Então é o seguinte:

Primeiro, use um protetor térmico para proteger os fios

Com o cabelo liso, prenda o cabelo em mechas no topo da cabeça para facilitar o processo

Separe uma mecha, não muito grossa, mas também não muito fina

Abra a pinça do triondas e prenda na mecha

Aguarde cerca de cinco segundos e abra a pinça. Você já vai notar ondas bem marcadas

Desça com o triondas na mecha, sobrepondo a última onda modelada com o primeiro semicilindro. Isso vai garantir que as ondas fiquem uniformes

Repita o processo por toda a mecha

Agora repita em todas as mechas do cabelo

De preferência, use algum fixador para garantir que as ondas durem por mais tempo

Repórter Julia Guglielmetti testou modelador de cachos triondas da Vertix Imagem: Alexandre de Pádua

Testando sozinha

Depois de testar no salão, as meninas escovaram de novo o meu cabelo e fui para casa experimentar o triondas sozinha e entender se realmente é um produto fácil de usar.

Sim! Foi bem tranquilo de fazer. Senti mais dificuldade na parte de trás, mas deu certo. Tirando isso, só achei todo o processo um pouco cansativo. Como é preciso passar o modelador em várias partes de cada mecha, não foi uma função muito rápida.

Confirmando o que disse no início do texto: se eu, que não manjo nada de cabelo, consegui, acho que qualquer um também consegue. Aprovado!

E o resultado?

Achei que o meu cabelo ficou lindo! Não posso dizer que ficou parecendo de sereia, mas acredito que tenha sido porque o meu corte tem muitas camadas. Pelos tutoriais que assisti, pessoas com cabelo bem comprido e mais retos ganharam mais esse visual praiano.

De qualquer forma, adorei o resultado. Como o meu cabelo já é ondulado, imaginei que, no fim das contas, não faria muita diferença, mas fez. Meu visual ganhou outra cara.

Vale a pena?

Quando testei os triondas que tinham no salão, um deles não esquentava tanto e, por isso, não modelou bem. Mas esse problema não aconteceu com o da Vertix, que testei em casa. Ele foi ótimo. Depois de cinco segundos já marca bem as mechas.

Por isso, acho que vale, sim, a pena. O modelo não é dos mais baratinhos, mas garante o resultado.

