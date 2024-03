Cabelo de salão em casa: este condicionador deixou fios leves e hidratados

Encontrar um condicionador que deixe o cabelo hidratado e com aquele aspecto de leveza não é tarefa fácil. Ainda mais quando os fios possuem tratamentos químicos como o meu, que têm alisamento e tintura, que tendem a deixá-los mais ressecados.

No último ano testei ao menos quatro marcas de condicionadores até finalmente chegar ao meu queridinho: o Wella Invigo Profissional.

Ele pode ser encontrado em dois tamanhos, 200 ml ou 1l. Caso você esteja com receio de comprar o maior, opte pela opção menor para testar o produto.

Ele também é vendido separado ou integrando um kit com xampu e máscara de hidratação.

Pontos positivos

Cabelo após uso do condicionador Imagem: Simone Machado

Cabelo de salão em casa: Não é todo mundo que tem tempo e, principalmente, dinheiro para ir ao salão de beleza com frequência. O principal ponto positivo desse condicionador é que ele deixa o cabelo mais macio e sedoso já no primeiro uso. E não há a necessidade de usar outros produtos combinados com ele para esse resultado.

Senti também que a maciez dos fios e controle dos frizz melhorou ainda mais com a frequência de lavagem - após dois meses usando o produto senti que o cabelo estabilizou nesses dois quesitos.

Cheiro sutil: O produto possui um cheiro bastante sutil, o que para mim é ótimo já tenho alergia a fragrâncias muito fortes.

Rende muito: Comprei o frasco maior, de 1 litro, há cerca de 5 meses e achei um preço acessível levando em consideração o rendimento e duração.

Usando o condicionador quatro vezes na semana e na quantidade indicada pelos cabeleireiros - que varia conforme o comprimento dos fios - o meu pote está na metade e acredito que vai durar por mais uns cinco meses.

Pontos de atenção

Manuseio: O frasco de 1 litro, como no meu caso, é desajeitado para manusear - ainda mais durante o banho, quando estamos com as mãos molhadas. Acredito que se viesse com um bico dosador, que você apenas pressiona para o produto sair, seria mais fácil.

Quem pode gostar?

Mulheres com filhos ou que possuem a vida muito corrida podem gostar pela praticidade de ter um cabelo mais sedoso, sem ter que gastar muito tempo para isso - aproveitando apenas o horário do banho.

Com resultados satisfatórios já no primeiro uso sem a necessidade de ir ao salão de beleza hidratar os cabelos, o condicionador me rendeu uma economia.

Por ter o cabelo com química é difícil encontrar um produto com esses resultados e em um valor, de certa forma, acessível. Visto que produtos com efeitos semelhantes acabam custando um pouco mais.

Apesar de ter o cabelo quimicamente tratado e ele funcionar super bem, ele não é específico para esse tipo de cabelo, podendo ser usado por todos.

