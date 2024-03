BYD baixa preço na China de versão nova de carro elétrico

PEQUIM (Reuters) - A BYD lançou nesta segunda-feira uma nova versão de seu carro mais vendido com um preço mais baixo do que o modelo anterior que foi descontinuado, em meio a uma guerra de preços no maior mercado automotivo do mundo.

A BYD já definiu preços de lançamento mais baixos para uma série de modelos, já que os veículos elétricos de rivais, incluindo Geely Auto e Tesla, também introduzem incentivos para atrair clientes em um mercado em desaquecimento.

A maior montadora de veículos elétricos da China em vendas definiu um preço inicial para o crossover Iuan Plus - conhecido como Atto 3 nos mercados estrangeiros - em 119.800 iuans (16.644 dólares). Esse valor é 11,8% menor do que o preço final de venda da versão substituída, segundo cálculo da Reuters.

A BYD vendeu 412.202 iuan Plus em 2023, com 100.020 deles exportados, ou 42% de suas exportações totais de automóveis, mostraram dados da Associação Chinesa de Fabricantes de Automóveis.

A montadora tem contado com os mercados fora da China para obter margens de lucro mais altas. O Atto 3, por exemplo, é vendido com um preço inicial de 48.011 dólares australianos (31.336 dólares) na Austrália, 85% mais alto do que na China.

(Por Qiaoyi Li, Zhang Yan e Brenda Goh)