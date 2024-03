BNDES aprova R$ 290 milhões para Adata produzir três novos semicondutores no país

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou financiamento no valor de R$ 290 milhões para que a Adata Integration Brazil passe a produzir no país três novos semicondutores para notebooks, desktops, servidores, TVs, carros e celulares. O total do investimento da companhia é de R$ 374 milhões.

O financiamento, no bojo do Programa BNDES Mais Inovação, permitirá à Adata a aquisição de equipamentos importados, sem similar nacional, e o desenvolvimento de novos processos produtivos que deverão apoiar a expansão do portfólio da Adata e ampliar a sua inserção na cadeia produtiva de semicondutores no país, conforme o banco de fomento.

Serão produzidos três novos circuitos integrados de memória (semicondutores): o DDR5, que permite velocidade recorde, de até 8.400Mbs, otimizando o processamento de dados e diminuindo em 20% o consumo de energia; o LPDDR5, com altíssima eficiência energética e dimensões reduzidas, especialmente direcionados para notebooks e telefones celulares; e o uMCP, memória multichip que fornece grande desempenho e economia de energia em um espaço pequeno, sendo utilizada especialmente em smartphones e viabilizando a tecnologia 5G nesses dispositivos.

"Os investimentos vão fortalecer a base de tecnologia e contribuirão para tornar o país menos dependente de importações, o que é crucial para a segurança e a soberania tecnológica", disse em nota o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante.

O apoio está alinhado com os objetivos da Nova Indústria Brasil, política do Governo Lula que tem como um dos seus objetivos reduzir a dependência produtiva e tecnológica em produtos nano e microeletrônicos e em semicondutores. O BNDES vai fortalecer a cadeia industrial das tecnologias da informação e da comunicação", destaca.

A Adata Integration Brazil integra o grupo Adata Technology Co., um dos maiores fornecedores de produtos de memória do mundo. O grupo tem sede em Taiwan, onde fica a principal unidade fabril, além de unidades no Brasil e na China. A empresa está presente desde 2014, em Santo Antônio de Posse (SP) e Manaus (AM), com quase 500 funcionários.