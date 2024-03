Banimento velado: o que é e como isso deixa motoristas de app sem corridas

Circulam nas redes sociais relatos de motoristas de aplicativo que afirmam que as plataformas demoram para mandar corridas para eles, ou até mesmo que mandam poucas. Muitos dizem que isso se trata de uma forma de punição, sem aparente explicação.

Este tipo de 'banimento' ocorreria sem qualquer nenhum tipo de notificação para esclarecimento dos motoristas. Ou seja, eles ficam com o carro parado e o aplicativo aberto, e absolutamente nada acontece, tanto na plataforma da Uber, quanto na da 99.

Em vídeo no Instagram, um dos usuários até ensinou um truque para sair do limbo. Ele seleciona a tecla de saída de serviço, depois volta a ficar disponível, entra na tela de seleção de veículos, escolhe outro carro e depois volta a clicar naquele que está dirigindo na ocasião. Com isso, no vídeo postado, mostra que o aplicativo volta a chamá-lo instantaneamente.

Consultada pelo UOL Carros, a Associação dos Motoristas de Aplicativo de São Paulo (AMASP) disse que a questão de fato existe, tanto na Uber, quanto na 99, e já faz tempo. Normalmente, os motoristas mais atingidos, segundo o presidente da entidade, Eduardo Lima, são aqueles que escolhem muito as corridas.

Diante disso, os que já conhecem a punição obrigam-se a si mesmos a aceitarem ao menos uma corrida ou outra de tempos em tempos. Sobre isso, o presidente da AMASP afirma que, dessa forma, evita-se que os algoritmos das plataformas venham a entender que o motorista em questão está desinteressado - e que, portanto, merece ser deixado de lado na hora de ofertar as propostas.

A realidade é que o motorista acaba tendo que se virar para que não fique no prejuízo, e sair aceitando corridas indiscriminadamente é justamente o que o leva a perder dinheiro. Ocorre que as taxas de repasse dos valores das corridas ao motorista estão extremamente defasadas, já que foram pouco reajustadas, mesmo após várias reivindicações ao longo de vários anos. Isso leva à necessidade de o motorista calcular sempre. Verá o valor da corrida, o quanto terá de rodar e, aí sim, vê se compensa. Há casos em que, infelizmente, o que se ganha não é o suficiente nem para cobrir os gastos com combustíveis. Eduardo Lima, presidente da AMASP.

Para piorar, Lima ainda diz que, mais recentemente, detectou um problema com o preço das corridas em situações de aplicação da tarifa dinâmica. Conta que há vezes em que a soma do preço padrão da corrida com o valor adicional da tabela dinâmica não procede.

Eduardo usou de exemplo um caso que aconteceu com ele próprio. Em uma corrida que usualmente sai por R$ 14 (já com os descontos da plataforma), o aplicativo mostrava que o dinâmico acrescentaria R$ 11, limpo, ao valor final. Só que ao invés de ganhar algo perto de R$ 25, caiu apenas R$ 17 para ele. Ou seja, é como se o valor padrão da corrida tivesse sido de apenas R$ 6, ou menos da metade do que deveria ser.

"O pior é que quase não há tempo hábil para o motorista fazer os cálculos e ver se a matemática bate, pois a tela dispõe as informações durante apenas 5 ou 6 segundos. Isso deveria ser tarefa única e exclusiva das plataformas. De todas as vezes que vi os motoristas fazerem suas reclamações, em mais ou menos 90% dos casos tiveram os seus valores ressarcidos", conta Lima.

O que dizem as plataformas

Em comunicado ao UOL Carros, a 99 deu o seguinte depoimento:

"Entendemos a importância de esclarecer as dúvidas surgidas em torno do funcionamento de nosso algoritmo de distribuição de corridas e afirmamos categoricamente que nossa plataforma não penaliza motoristas por recusar corridas. A liberdade de escolha é um pilar essencial de nossa política, permitindo que eles possam decidir sobre cada chamada de maneira informada e segura, tendo acesso prévio a informações relevantes sobre viagem e o passageiro".



"Porém, também reconhecemos a importância da Taxa de Aceitação como um indicador crítico do engajamento com a plataforma e do seu comprometimento em atender as demandas dos usuários. Entendemos que uma taxa de aceitação elevada beneficia não apenas o motorista, com oportunidades de aumento de ganhos e possível progressão para outras categorias, mas também oferece uma experiência mais fluida e satisfatória para o passageiro".



"Em relação às questões sobre a tarifa dinâmica e a divisão de receitas, esclarecemos que nossos sistemas são projetados para refletir um cálculo justo e transparente, baseado em variáveis como distância e tempo de percurso, além de fatores de oferta e demanda. Estamos sempre monitorando e ajustando nossos processos para garantir que tanto motoristas quanto passageiros se beneficiem de um sistema equitativo e confiável".

"No mais, o DriverLAB, nosso centro de inovação dedicado, tem sido um marco na nossa jornada de cuidado e atenção aos motoristas, gerando uma economia significativa de R$60 milhões desde o seu lançamento e potencializando os ganhos dos motoristas em até 25%. Com um investimento previsto de R$ 250 milhões até 2025, a área está focada em desenvolver soluções para melhorar o bem-estar dos motoristas e reduzir seus custos operacionais, contribuindo para um cenário mais sustentável e lucrativo para todos", finaliza a 99.

Já a Uber:

"O nível de solicitações que um motorista parceiro recebe usando o aplicativo da Uber está relacionado majoritariamente à demanda de usuários por viagens no horário e região em que o motorista se encontra. Quando há uma demanda maior em determinado local, o aplicativo exibe aos parceiros um mapa de concentração de solicitações, assim como informa as tendências históricas de ganhos para ajudá-los a tomar decisões informadas. É importante ressaltar que, como os parceiros têm liberdade para decidir em quais dias e horários preferem dirigir, quem concentra sua atividade no app em dias e horários de maior movimento tem maior probabilidade de realizar mais viagens e, consequentemente, ter mais ganhos".

"Além disso, o aplicativo oferece uma série de configurações para que os parceiros possam filtrar o recebimento de solicitações de acordo com suas preferências pessoais, incluindo quais modalidades de viagem quer atender, a definição de um local de destino desejado, qual método de pagamento aceita, qual a avaliação mínima dos usuários que aceita, etc. Por consequência, quanto mais preferências selecionadas no aplicativo, menos solicitações o motorista vai receber".

"É importante também esclarecer que a Uber não personaliza os valores das solicitações de viagens para motoristas individualmente, portanto itens como taxa de aceitação de viagens, volume de ganhos ou o histórico de viagens realizadas não são considerados neste cálculo".

"A empresa disponibiliza em seu site os detalhes sobre a tecnologia de combinação entre usuários e motoristas, que considera tanto a distância quanto o tempo necessário para se encontrarem, com o objetivo de otimizar a experiência na plataforma como um todo".

Notificada pelo Procon

A Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) notificou a Uber no último dia 23 a respeito de sua política de preços, em especial a tarifa dinâmica do aplicativo. Em nota à empresa de mobilidade, o órgão deu até o último dia 28 para que explicações fossem dadas, mas, até o momento, nada conclusivo foi apresentado.

Para entender como a plataforma opera no Brasil, o Procon questionou quais são os padrões utilizados e quais as ferramentas e algoritmos aplicados. Além disso, como forma de comprovação prática, a empresa precisa encaminhar uma simulação de um mesmo percurso em uma situação normal e com a aplicação da tarifa dinâmica.

A empresa explicou ao UOL que o preço dinâmico pode aumentar em determinada região quando a demanda por viagens é maior que o número de motoristas na área naquele momento. Além disso, afirma que se trata de um "incentivo para motoristas" e que o dinâmico é uma forma de atrair motoristas parceiros que oferecem serviço privado com o benefício de poderem encontrar passageiros.

Explica também que os valores são informados no momento em que a viagem é solicitada, e que, quando a oferta de motoristas sobe novamente, os preços voltam ao normal.

Em seu site, a Uber disponibiliza as seguintes informações sobre o uso da tarifa dinâmica. Veja:

"Quando o preço está dinâmico, um multiplicador para o preço normal, um preço dinâmico adicional ou um preço definido que inclui o preço dinâmico aparecem na tela de ofertas. Essas informações variam de acordo com a cidade. O percentual da taxa de serviço da Uber não se altera com o preço dinâmico".

"Como os preços são atualizados com base na demanda em tempo real, o preço dinâmico pode mudar rapidamente. Ele também é específico para cada região da cidade e pode estar ativo em um bairro, mas não em outro".

"Se o preço dinâmico for aplicado na sua cidade quando a demanda aumentar em uma região, ela mudará de cor no mapa. As cores variam de laranja-claro a vermelho-escuro. As áreas em laranja-claro representam oportunidades de ganhos menores com preço dinâmico, enquanto as áreas em vermelho-escuro indicam oportunidades de ganhos maiores".

Quer ler mais sobre o mundo automotivo e conversar com a gente a respeito? Participe do nosso grupo no Facebook! Um lugar para discussão, informação e troca de experiências entre os amantes de carros. Você também pode acompanhar a nossa cobertura no Instagram de UOL Carros.