Arsenal atropela Sheffield e se mantém na cola de City e Liverpool

Em uma atuação praticamente perfeita, o Arsenal (3º) atropelou o lanterna Sheffield United por 6 a 0 nesta segunda-feira (4), pela 27ª rodada do Campeonato Inglês, e se manteve na perseguição a Manchester City (2º) e Liverpool (1º).

Os 'Gunners', que precisavam vencer para não se distanciarem da briga pelo título, somam agora 61 pontos na tabela, dois atrás dos 'Reds' e a um dos 'Citizens'.

Martin Odegaard (5'), Jayden Bogle (13' contra), Gabriel Martinelli (15'), Kai Havertz (25'), Declan Rice (39') e Benjamin White (58') balançaram as redes contra o Sheffield, que sofreu 72 gols desde o início da temporada.

No próximo sábado, o Arsenal recebe o Brentford (15º) e pode, pelo menos temporariamente, assumir a liderança do campeonato se conseguir a vitória antes do confronto entre Liverpool e City, no domingo.

A única má notícia para o time londrino foi a lesão de Martinelli, que sentiu dores e foi substituído pelo também brasileiro Gabriel Jesus (64'). Por outro lado, o técnico Mikel Arteta teve de volta o ganês Thomas Partey, recuperado de uma série de lesões que o afastaram dos gramados desde outubro.

-- Jogos da 27ª rodada do Campeonato Inglês e classificação:

- Sábado:

Newcastle - Wolverhampton 3 - 0

Brentford - Chelsea 2 - 2

Tottenham - Crystal Palace 3 - 1

Fulham - Brighton 3 - 0

Everton - West Ham 1 - 3

Nottingham - Liverpool 0 - 1

Luton Town - Aston Villa 2 - 3

- Domingo:

Burnley - Bournemouth 0 - 2

Manchester City - Manchester United 3 - 1

- Segunda-feira:

Sheffield United - Arsenal 0 - 6

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Liverpool 63 27 19 6 2 64 25 39

2. Manchester City 62 27 19 5 3 62 27 35

3. Arsenal 61 27 19 4 4 68 23 45

4. Aston Villa 55 27 17 4 6 59 37 22

5. Tottenham 50 26 15 5 6 55 39 16

6. Manchester United 44 27 14 2 11 37 39 -2

7. West Ham 42 27 12 6 9 43 47 -4

8. Newcastle 40 27 12 4 11 57 45 12

9. Brighton 39 27 10 9 8 49 44 5

10. Wolverhampton 38 27 11 5 11 40 43 -3

11. Chelsea 36 26 10 6 10 44 43 1

12. Fulham 35 27 10 5 12 39 42 -3

13. Bournemouth 31 26 8 7 11 35 47 -12

14. Crystal Palace 28 27 7 7 13 32 47 -15

15. Brentford 26 27 7 5 15 39 50 -11

16. Everton 25 27 8 7 12 29 37 -8

17. Nottingham 24 27 6 6 15 34 49 -15

18. Luton Town 20 26 5 5 16 37 54 -17

19. Burnley 13 27 3 4 20 25 60 -35

20. Sheffield United 13 27 3 4 20 22 72 -50

