Embraer recebe encomenda de 90 aviões E175 da American Airlines

SÃO PAULO (Reuters) - A American Airlines encomendou 90 aviões modelo E175 da Embraer, anunciou a companhia aérea norte-americana nesta segunda-feira, o que fez a ação da fabricante brasileira disparar na B3.

A empresa aérea norte-americana afirmou que pretende aposentar toda a sua frota de aeronaves regionais de 50 lugares e única classe até o final da década.

O E175 é um jato regional com capacidade para cerca de 90 passageiros com preço de tabela ao redor de 55 milhões de dólares.

As ações da Embraer, que antes do anúncio, operavam em ligeira alta de menos de 1% saltaram para mais de 3% após a divulgação do pedido. Às 13h08, o papel mostrava alta de 2,8%, cotado a 26,60 reais.

Além dos modelos pedidos junto à Embraer, a American Airlines vai comprar 85 jatos Airbus A321neo e 85 Boeings 737 MAX 10, afirmou a empresa.

O total do pedido envolve 260 aeronaves, com opções para mais 193 aviões.

(Por Aishwarya Jain e Shivansh Tiwary)