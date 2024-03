ABPA estima US$ 650 milhões em negócios após Gulfood

São Paulo, 4 - A Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA) calcula que os contatos realizados durante a Gulfood, feira encerrada em 23 de fevereiro em Dubai, nos Emirados Árabes, deverão gerar mais de US$ 650 milhões em negócios nos próximos 12 meses. O levantamento foi realizado junto às agroindústrias participantes, disse em nota.A ABPA também afirma que quase US$ 75 milhões em exportações foram consolidados nos cinco dias do evento. De acordo com a associação, cerca de 6 mil clientes e potenciais importadores visitaram o espaço da ABPA na Gulfood, sendo mais de 2 mil novos contatos. Ao todo, 19 agroindústrias participaram da iniciativa. "O desempenho comercial das agroindústrias na Gulfood reflete a sólida e sempre positiva relação que mantemos com as nações islâmicas, destinatárias de metade das exportações brasileiras, que nos posicionam não apenas como maiores exportadores de carne de frango do mundo como também os maiores exportadores do produto halal", afirmou o presidente da ABPA, Ricardo Santin, na nota.