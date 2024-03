Trump vence primárias em Michigan, Missouri e Idaho em demonstração dominante de força

Por Nathan Layne

GRAND RAPIDS, Estados Unidos (Reuters) - Donald Trump venceu facilmente no sábado as prévias republicanas no Michigan, onde o partido tem sido dividido por disputas internas que alguns republicanos temem que possam prejudicar sua campanha no principal campo de batalha, enquanto ele se prepara para eleições gerais de novembro nos Estados Unidos.

O ex-presidente norte-americano também venceu as convenções republicanas de Missouri e Idaho no sábado, de acordo com a Edison Research.

Nos três Estados, Trump derrotou Nikki Haley, sua última rival remanescente à indicação presidencial republicana, o que o aproximou de se tornar o indicado de seu partido na disputa pela Casa Branca e de uma provável revanche nas eleições gerais contra o atual presidente Joe Biden, um democrata.

Em Michigan, Trump derrotou Haley em todos os 13 distritos que participaram das convenções de nomeação, de acordo com o Partido Republicano estadual.

No geral, Trump venceu com quase 98% de apoio: 1.575 votos contra apenas 36 para Haley.

Pete Hoekstra, presidente do Partido Republicano de Michigan, chamou isso de “vitória esmagadora e dominante”.

Mais de 1.600 membros do partido participaram da convenção presidencial na cidade de Grand Rapids, no oeste de Michigan, onde escolheram delegados para Trump ou para a ex-embaixadora da ONU Haley para a convenção nacional de nomeação do partido em julho.

Haley está ficando sem tempo para alterar o curso da corrida pelas indicações republicanas. O próximo desafio é a Superterça, em 5 de março, o maior dia das primárias, quando 15 Estados e um território votam.

Com vitórias em Iowa, New Hampshire, Nevada, Ilhas Virgens dos EUA, Carolina do Sul e agora Michigan, Missouri e Idaho, Trump é de longe o favorito na corrida, com Haley aguentando graças ao apoio de doadores interessados por uma alternativa ao ex-presidente.

Para este ciclo eleitoral, os republicanos de Michigan desenvolveram um sistema de nomeação híbrido, dividido entre primárias e caucus.

Trump venceu as primárias de forma convincente na terça-feira, garantindo 12 dos 16 delegados em disputa. Ele colocou todos os 39 delegados restantes de Michigan em jogo no sábado.

Em uma das 13 reuniões do caucus, os participantes – sabendo que Trump venceria facilmente – decidiram poupar tempo simplesmente pedindo a qualquer pessoa que apoiasse Haley que se levantasse. Numa sala com 185 delegados votantes, Carter Houtman, de 25 anos, foi a única pessoa que se levantou.

"Foi um pouco solitário", disse Houtman à Reuters em entrevista posterior.

Houtman disse que provavelmente votaria em Trump nas eleições gerais de novembro se ele for o indicado, mas sentiu que era importante defender suas crenças no sábado.

“Não gostei da forma como Trump se comportou depois das últimas eleições”, disse Houtman.

Dennis Milosch, 87 anos, um apoiador de Trump, disse que a vitória dominante do ex-presidente no sábado ressaltou como o partido se transformou de um partido alinhado com as grandes empresas para um partido focado na classe trabalhadora.

“Onde quer que ele vá, faça o que fizer, ele presta atenção e responde à pessoa comum”, disse Milosch.