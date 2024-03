Suíços aprovam em referendo pagamento de 13º para pensionistas

ZURIQUE (Reuters) - A Suíça votou decisivamente pelo aumento do pagamento de pensões e aposentadorias para os idosos em um referendo realizado neste domingo, já que a preocupação com o custo de vida e o apoio a uma rede de segurança social mais forte superaram as questões sobre como financiá-la.

Os resultados oficiais provisórios publicados pelo governo mostraram que mais de 58% dos eleitores apoiaram o pagamento adicional, um 13º por ano, com menos de 42% dos eleitores contra, uma vitória mais enfática do que as pesquisas finais sugeriam.

A medida, que foi promovida pela Federação Sindical Suíça e pelos partidos de centro-esquerda, também precisou do apoio da maioria dos 26 cantões da Suíça para ser aprovada. A maioria apoiou a medida, com a oposição mais forte nos cantões com impostos mais baixos.

“Este passo é realmente um grande marco do ponto de vista sindical”, disse Lukas Golder, da empresa de pesquisas gfs.bern, à SRF.

O governo, os lobbies empresariais e o Parlamento, que atualmente se inclina para a direita, rejeitaram a proposta por considerá-la financeiramente insalubre. No passado, os eleitores suíços foram cautelosos em relação ao apoio a medidas consideradas arriscadas para as empresas.

A votação sobre as aposentadorias contrasta com os referendos das últimas décadas, nos quais a Suíça rejeitou claramente propostas que teriam encurtado a semana de trabalho e dado às pessoas mais férias.

A preocupação com o custo de vida é generalizada no país. Zurique, a maior conurbação da Suíça, empatou com Cingapura como a cidade mais cara do mundo em um estudo publicado em Novembro pela Economist Intelligence Unit.

Mery, uma eleitora de Zurique de 65 anos, disse que o aumento dos pagamentos das aposentadorias faz sentido.

“Estou aposentada agora e obviamente gostaria de um pouco mais”, disse ela, se recusando a fornecer seu nome completo. "Isso deveria me permitir dar algo aos meus netos."

Não está claro como será financiado o aumento das aposentadorias, que deverá entrar em vigor a partir de 2026. Os oponentes dizem que isso poderia provocar aumentos de impostos ou cortes de gastos e pesar sobre os jovens suíços.

A pensão mínima de velhice e sobrevivência (AHV) da Suíça é de 1.225 francos suíços (1.393 dólares) por mês, e a máxima de 2.450 francos. Para casais, o limite é de 3.675 francos.

A Suíça também votou em uma iniciativa para aumentar a idade legal de aposentadoria, que foi derrotada.

