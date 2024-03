Reparo que muitos motoristas guiam seus carros de maneira errada. Alguns deitam muito o encosto do banco, outros ficam quase grudados no volante, e tem também aqueles com dificuldades para regular os retrovisores.

Infelizmente parte da culpa é dos carros com poucos ajustes. Já testei vários que me cansaram em poucos minutos, seja por um cinto de segurança raspando no meu pescoço ou por um volante que cobre parte dos mostradores do painel.

Mas, considerando aqueles com mais ajustes, não tem desculpas para dirigir de maneira errada, comprometendo o conforto e a segurança.

Colunistas do UOL

Será que você está pagando mico ao dirigir? No vídeo dessa semana mostro qual é a posição correta de guiar nossos carros.

Quer ler mais sobre o mundo automotivo e conversar com a gente a respeito? Participe do nosso grupo no Facebook! Um lugar para discussão, informação e troca de experiências entre os amantes de carros. Você também pode acompanhar a nossa cobertura no Instagram de UOL Carros.