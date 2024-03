Revisão de Israel de mortes em comboio de ajuda em Gaza diz que maioria morreu em tumulto

Por Ari Rabinovitch

JERUSALÉM (Reuters) - Os militares de Israel disseram neste domingo que a maioria dos palestinos mortos na semana passada, quando multidões se aglomeraram perto de um comboio de ajuda humanitária em Gaza, morreram em uma debandada, mas as autoridades de saúde locais disseram que as vítimas levadas aos hospitais foram atingidas por munição de grosso calibre.

A pressão sobre Israel aumentou devido à morte de dezenas de palestinos durante um incidente confuso na Faixa de Gaza na quinta-feira, no qual multidões cercaram um comboio de caminhões de ajuda humanitária e os soldados abriram fogo, com vários países apoiando um pedido de investigação da ONU.

Autoridades de saúde palestinas afirmam que mais de 100 pessoas foram mortas, a maioria delas alvejada por tropas israelenses. As autoridades israelenses rejeitaram os números fornecidos pelos palestinos, mas não ofereceram nenhuma estimativa própria.

No domingo, o principal porta-voz militar de Israel, o contra-almirante Daniel Hagari, anunciou o resultado de uma análise preliminar que repetiu as declarações israelenses anteriores de que a maioria dos mortos havia sido pisoteada quando a multidão correu para os caminhões de ajuda.

Além disso, "vários indivíduos" foram atingidos quando soldados de Israel dispararam contra as pessoas que se aproximaram deles na sequência, disse ele, acrescentando que um inquérito independente havia sido aberto.

Muatasem Salah, membro do Comitê de Emergência do Ministério da Saúde em Gaza, disse que houve mais de 1.000 vítimas, entre mortos e feridos, do incidente e rejeitou as conclusões da análise israelense.

"Qualquer tentativa de afirmar que as pessoas foram martirizadas devido à superlotação ou por terem sido atropeladas é incorreta. Os feridos e mártires são o resultado de terem sido alvejados por balas de grosso calibre", disse ele à Reuters.

Muitos dos aliados mais próximos de Israel, incluindo os Estados Unidos, pediram um inquérito sobre o incidente, que ressaltou a crise humanitária em Gaza provocada por Israel e as condições cada vez mais caóticas em que a pequena quantidade de ajuda que chega ao território sendo distribuída.

As organizações internacionais de ajuda alertaram que centenas de milhares de pessoas em Gaza estão enfrentando fome, cerca de cinco meses depois que as tropas israelenses lançaram a invasão após o ataque liderado pelo Hamas contra Israel em 7 de outubro.

O ataque do Hamas matou cerca de 1.200 israelenses e estrangeiros enquanto Israel matou mais de 30.000 palestinos desde 7 de outubro, de acordo com dados palestinos.

As falas de Hagari sugeriram que alguns dos mortos foram mortos por fogo israelense depois que os soldados dispararam os primeiros tiros de advertência, mas ele não deu detalhes ou números.

"Após os tiros de advertência disparados para dispersar a multidão e depois que nossas forças começaram a se retirar, vários saqueadores se aproximaram de nossas forças e representaram uma ameaça imediata a elas. De acordo com a análise inicial, os soldados reagiram contra vários indivíduos", disse ele.