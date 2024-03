Raye bate recorde em premiação da música pop britânica

Por Marie-Louise Gumuchian

LONDRES (Reuters) - A cantora e compositora Raye foi a grande vencedora do BRIT Awards, a maior premiação da música britânica, estabelecendo um novo recorde de maior número de prêmios em uma noite na cerimônia anual.

Raye ganhou seis prêmios, incluindo artista do ano, álbum do ano, por "My 21st Century Blues" e música do ano por "Escapism".

A jovem de 26 anos também triunfou na categoria gênero de R&B e foi eleita a melhor nova artista do ano. Sua contagem de sete indicações quebrou o recorde de maior número de indicações de um único artista em um ano, de acordo com os organizadores da cerimônia anual, a Indústria Fonográfica Britânica (BPI).

Raye, que se separou de sua gravadora em 2021 para trabalhar como artista independente depois de dizer que a gravadora havia retido seu álbum de estreia, começou as comemorações antecipadas esta semana, quando foi nomeada Compositora do Ano do BRIT. Ela é a primeira mulher a ganhar o prêmio desde seu lançamento em 2022.

“Você simplesmente não entende o que isso significa para mim”, disse Raye, em lágrimas, ao aceitar o prêmio de álbum do ano, ao lado de sua avó, a quem ela também agradeceu por “suas orações”.

"Estou muito orgulhosa deste álbum. Sou apaixonada por música. Ser artista é o que sempre quis ser, e agora sou uma artista com um álbum do ano."

Jungle ganhou o grupo do ano, enquanto a banda de rock Bring Me the Horizon venceu a categoria alternativa/rock, superando nomes como Blur e The Rolling Stones. Blur, que teve três indicações, voltou para casa de mãos vazias.

A cantora Dua Lipa, que também teve três indicações, ganhou como artista pop.

Mais da metade, 55%, das nomeações deste ano incluíram mulheres – quer como artistas a solo ou como parte de um grupo exclusivamente feminino, afirmou o BPI.

Artista do ano é uma categoria neutra em termos de gênero e agora conta com 10 indicados, depois que os organizadores dobraram o número após protestos sobre uma lista de candidatos exclusivamente masculinos no ano passado.

A cantora norte-americana SZA venceu a categoria de artista internacional do ano com gênero neutro, que agora também conta com 10 indicados, superando nomes como Taylor Swift e Miley Cyrus. Esta última ganhou a canção internacional do ano pelo hit "Flowers".

A banda de indie rock boygenius ganhou o prêmio de grupo internacional do ano

Antes da premiação, Kylie Minogue foi nomeada ícone global do BRITs deste ano, enquanto a banda indie The Last Dinner Party foi revelada como vencedora do prêmio de estrela em ascensão.