Presidente dos Emirados Árabes Unidos visita integrante do exército ferido em ataque na Somália

ABU DHABI, 3 de março de 2024 (WAM) -- O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, visitou o capitão Mohammed Salem Al Nuaimi, que está em tratamento no Hospital Militar Zayed devido aos ferimentos sofridos em um recente ataque terrorista na República da Somália. O incidente provocou a morte de vários membros das forças armadas dos Emirados Árabes Unidos que forneciam treinamento às forças armadas da Somália como parte da cooperação militar entre os dois países.

A equipe média atualizou Mohamed bin Zayed sobre o progresso do tratamento do ferido, antes do presidente do país desejar uma rápida recuperação a Mohammed Salem Al Nuaimi.

O líder emirático elogiou o espírito resiliente e moral dos membros das forças armadas do país, reconhecendo a dedicação, lealdade e o compromisso inabalável de elevar a estatura e a honra dos Emirados.

O xeique Abdullah bin Zayed Al Nahyan, ministro das Relações Exteriores, o xeique Mohammed bin Hamad bin Tahnoun Al Nahyan, conselheiro para Assuntos Especiais na Corte Presidencial, o major-general xeique Ahmed bin Tahnoun Al Nahyan, vice-chefe do Estado-Maior das Forças Armadas dos EAU, e vários oficiais seniores e oficiais de alto escalão das Forças Armadas, acompanharam o presidente emirático durante a visita.