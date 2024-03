Parte da OPEP+ concorda em estender cortes voluntários até 2º tri, dizem fontes

Por Maha El Dahan e Alex Lawler

DUBAI (Reuters) - Alguns membros da OPEP e aliados liderados pela Rússia (OPEP+) concordaram em estender cortes voluntários na produção de petróleo do primeiro para o segundo trimestre, informaram fontes neste domingo.

Em novembro, a OPEP+ concordou com cortes voluntários que totalizaram cerca de 2,2 milhões de barris por dia (bpd) no primeiro trimestre, liderados pela Arábia Saudita, que prorrogou seu próprio corte voluntário.

A OPEP+ implementou uma série de cortes na produção desde o final de 2022 para apoiar o mercado em meio ao aumento da produção dos Estados Unidos e de outros produtores não membros e às preocupações com a demanda, já que as principais economias enfrentam altas taxas de juros.

Os preços do petróleo encontraram apoio nas crescentes tensões geopolíticas devido aos ataques do grupo Houthi contra a navegação no Mar Vermelho, embora a preocupação com o crescimento econômico e as altas taxas de juros tenha pesado. Os contratos futuros do Brent para maio subiram 2% mais caros, a 83,55 dólares, por barril na sexta-feira.

Fontes disseram à Reuters na semana passada que a OPEP+ consideraria estender os cortes na produção de petróleo para o segundo trimestre, e uma delas disse que isso era "provável".

Os países membros da OPEP+ anunciam os cortes individualmente. O Kuwait disse que cortaria sua produção de petróleo em 135 mil barris por dia (bpd) até junho, enquanto a Argélia cortará sua produção em 51 mil bpd.