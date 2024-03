Os verdadeiros efeitos do açúcar em nosso corpo ao longo da evolução

O açúcar se tornou um dos principais "vilões" dos tempos modernos: cortá-lo o máximo possível da dieta é um objetivo prioritário, desde que não esteja naturalmente presente nos alimentos.

A OMS (Organização Mundial da Saúde) recomenda que o consumo na forma de açúcares livres não ultrapasse 10% do total de calorias diárias ingeridas tanto em adultos quanto em crianças, e sugere ainda uma redução para menos de 5% da ingestão de calorias (cerca de 25 gramas por dia).

Depende de como ingerimos

Esses açúcares livres são açúcares (refinados ou não refinados) adicionados aos alimentos e bebidas pelos fabricantes, cozinheiros ou consumidores, além daqueles naturalmente presentes em produtos como mel, xaropes, sucos de frutas e sucos concentrados. É por isso que o estudo do seu consumo se tornou um tópico tão importante nos últimos anos.

Muitos estudos, porém, ainda omitem a forma de ingestão, ou seja, se são açúcares livres ou intrínsecos, o que pode explicar os dados contraditórios. É verdade que os especialistas enfatizam a importância de evitar os açúcares livres, mas a falha de alguns artigos de levar isso em consideração pode contribuir para a discrepância nos resultados.

Diana Thomas, do Center for Quantitative Obesity Research em Nova Jersey, destacou esse problema. Uma situação que afeta, por exemplo, o teste de tolerância à glicose, colesterol e triglicerídeos: às vezes não há alteração nesses parâmetros e às vezes há.

Devido a essa imprecisão, as diretrizes nas últimas décadas também têm sido divergentes, às vezes aconselhando que a ingestão de açúcar não deve exceder 5% das necessidades energéticas, enquanto outras recomendações implicam que até mesmo 25% da energia total possa vir com segurança desse ingrediente. Nenhum grande estudo esclarecedor foi ainda feito, mas examinar a questão pelo prisma da evolução pode nos dar uma pista da verdade.

Adaptados a frutas frescas

A fisiologia evolutiva explora como os organismos mudaram ao longo do tempo para melhorar sua aptidão e sobrevivência. Suas descobertas sugerem que a evolução adaptou geneticamente a fisiologia metabólica de nossos ancestrais para lidar com o açúcar intrínseco das frutas frescas, já que o açúcar livre era inexistente.

Na era do Mioceno, entre 24 e 5 milhões de anos atrás, as frutas eram o principal componente da dieta dos hominídeos. De acordo com o especialista italiano Riccardo Baschetti, quatro descobertas importantes trazem uma perspectiva evolutiva ao debate sobre o açúcar:

Outro recém-chegado: o sal

O papel do sal, cujo uso era desconhecido por nossos ancestrais até cerca de 5.000 anos atrás, também deve ser levado em conta. Foi apenas a partir dessa época que os seres humanos começaram a usá-lo em grandes quantidades para preservar os alimentos. Entretanto, nossos sistemas fisiológicos também não tiveram tempo suficiente para se adaptar a esse aumento de consumo.

Hoje sabemos que o excesso de sal é prejudicial à saúde. Mas além de ser um fator de risco para hipertensão, ele também acelera a absorção de açúcares no intestino, o que poderia explicar a ligação entre bebidas açucaradas e diabetes tipo 2.

Essa ligação se deve ao fato de que o consumo de refrigerantes açucarados tende a andar de mãos dadas com a diminuição da ingestão de vegetais e leite, alimentos naturalmente pobres em sal, e com o aumento do consumo de fast food e alimentos ultraprocessados, que são ricos em sal.

A quantidade de sal presente nos alimentos ultraprocessados contribui para que uma pequena porção passe inevitavelmente pelo consumo de bebidas açucaradas, acelerando de forma não saudável a absorção de açúcares e promovendo a obesidade.

De fato, alguns estudos mostraram que essa associação é mediada pelo sal da dieta, mas não mencionaram o efeito prejudicial desse ingrediente na absorção de açúcares. Essas ligações forneceriam informações valiosas sobre como nossas escolhas alimentares podem afetar nossa saúde em geral.

Aviso aos navegantes científicos

Precisamos de um estudo que leve em conta tanto o açúcar quanto o sal, o que estaria de acordo com a fisiologia evolutiva e confirmaria o que muitos já acreditam: que o açúcar intrínseco é inofensivo e o açúcar livre é prejudicial. Como dissemos, Riccardo Baschetti já definiu o padrão de como conduzir esse estudo. Tudo o que resta é que alguém, com um projeto sem conflito de interesses, o realize.

*Jose Miguel Soriano del Castillo, professor de nutrição e bromatologia do Departamento de Medicina Preventiva e Saúde Pública da Universidade de Valência

Este artigo foi republicado de The Conversation sob uma licença Creative Commons. Leia o artigo original.