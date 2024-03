Navio de guerra italiano destrói drone no Mar Vermelho

Um navio de guerra italiano derrubou um drone que se dirigia para o Mar Vermelho, onde os rebeldes huthis do Iêmen realizam ataques a navios em apoio aos palestinos em Gaza, informou o Ministério da Defesa.

"Em virtude do princípio da autodefesa, o navio 'Duilio' derrubou um drone no Mar Vermelho" no sábado, afirmou o ministério em um comunicado.

"O drone, com características semelhantes a outros já utilizados em ataques anteriores, estava localizado a seis quilômetros do navio italiano e voava na sua direção", disse.

O ministro da Defesa, Guido Crosetto, denunciou os ataques dos huthis, ações que representam "uma grave violação do direito internacional", segundo uma entrevista publicada neste domingo no Corriere della Sera.

Desde novembro, os rebeldes huthis afirmam atacar navios no Mar Vermelho e no Golfo de Áden que dizem ter vínculos com Israel, em "solidariedade" com os palestinos na Faixa de Gaza, imersos em uma guerra entre o Exército israelense e o movimento islamista Hamas.

Estas ações obrigaram muitas companhias marítimas a interromper a passagem por aquela área, por onde transita 12% do comércio mundial.

gab/fio/es/zm/aa

© Agence France-Presse