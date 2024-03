Napoli vence Juventus e se aproxima da zona da Champions; Bologna bate Atalanta

O Napoli (7º) derrotou a Juventus (2ª) por 2 a 1 neste domingo (3), pela 27ª rodada do Campeonato Italiano, e se aproximou da zona de classificação para a próxima Liga dos Campeões, na qual o Bologna (4º) se consolidou ao bater a Atalanta (6ª) pelo mesmo placar.

Com a vitória no estádio Diego Maradona, o time napolitano soma 43 pontos e fica a sete do Bologna, mas graças ao coeficiente Uefa, a Serie A pode levar os cinco primeiros colocados à principal competição europeia de clubes.

Sendo assim, o Napoli precisaria tirar três pontos de diferença em relação à Atalanta e quatro em relação à Roma (5ª).

Por sua vez, a Juventus se mantém na vice-liderança com 57 pontos, 12 atrás da líder Inter de Milão, que na segunda-feira fecha a rodada recebendo o Genoa (12º) e está cada vez mais próxima do 'Scudetto'.

"Faltam 11 jogos para atingir o nosso objetivo, que é a classificação para a Liga dos Campeões", o técnico 'bianconeri', Massimiliano Allegri, assumindo que dificilmente a equipe irá lutar pelo título.

O Napoli abriu o placar pouco antes do intervalo com o georgiano Khvicha Kvaratskhelia, que aproveitou bola mal afastada pelo brasileiro Bremer e bateu de primeira para estufar a rede (43').

No segundo tempo, a Juve pressionou em busca do empate e conseguiu marcar na reta final em um chute cruzado de Federico Chiesa (81').

Mas apenas cinco minutos depois, o atacante nigeriano Victor Osimhen foi derrubado dentro da área e o árbitro marcou pênalti a favor do Napoli após consultar o VAR.

Na cobrança, Osimhen bateu mal, o goleiro Wojciech Szczesny defendeu parcialmente e Giacomo Raspadori pegou o rebote para selar a vitória napolitana (88').

- Bologna firme no Top 4 -

Mais cedo, o Bologna se consolidou no Top 4 ao derrotar a Atalanta por 2 a 1 em Bérgamo.

O time do técnico ítalo-brasileiro Thiago Motta venceu de virada graças aos gols de Joshua Zirkzee (57' de pênalti) e Lewis Ferguson (61'), após a 'Dea' abrir o placar com Ademola Lookman (28').

Com esta vitória, a sexta consecutiva, o Bologna, sensação da temporada na Serie A, soma 51 pontos, quatro à frente da Roma e cinco acima da Atalanta, uma boa vantagem para disputar a Champions da próxima temporada.

Em outros jogos deste domingo, o Cagliari (18º) deu um passo importante para escapar do rebaixamento ao bater o Empoli (14º) por 1 a 0, enquanto Frosinone (16º) e Lecce (13º) empataram em 1 a 1.

Por sua vez, o vice-lanterna Sassuolo foi derrotado fora de casa pelo Hellas Verona (17º) e permanece na zona da degola.

-- Jogos da 27ª rodada do Campeonato Italiano e classificação:

- Sexta-feira:

Lazio - Milan 0 - 1

- Sábado:

Udinese - Salernitana 1 - 1

Monza - Roma 1 - 4

Torino - Fiorentina 0 - 0

- Domingo:

Hellas Verona - Sassuolo 1 - 0

Frosinone - Lecce 1 - 1

Empoli - Cagliari 0 - 1

Atalanta - Bologna 1 - 2

Napoli - Juventus 2 - 1

- Segunda-feira:

(16h45) Inter - Genoa

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Inter 69 26 22 3 1 67 12 55

2. Juventus 57 27 17 6 4 42 21 21

3. Milan 56 27 17 5 5 51 32 19

4. Bologna 51 27 14 9 4 41 24 17

5. Roma 47 27 14 5 8 52 33 19

6. Atalanta 46 27 14 4 9 49 30 19

7. Napoli 43 27 12 7 8 42 31 11

8. Fiorentina 42 27 12 6 9 39 30 9

9. Lazio 40 27 12 4 11 32 29 3

10. Torino 37 27 9 10 8 25 25 0

11. Monza 36 27 9 9 9 28 34 -6

12. Genoa 33 26 8 9 9 28 31 -3

13. Lecce 25 27 5 10 12 25 44 -19

14. Empoli 25 27 6 7 14 22 41 -19

15. Udinese 24 27 3 15 9 26 41 -15

16. Frosinone 24 27 6 6 15 35 56 -21

17. Hellas Verona 23 27 5 8 14 24 36 -12

18. Cagliari 23 27 5 8 14 25 47 -22

19. Sassuolo 20 27 5 5 17 32 55 -23

20. Salernitana 14 27 2 8 17 21 54 -33

bur-mcd/pm/cb

© Agence France-Presse