Menina de sete anos morre ao tentar cruzar o Canal da Mancha

Uma menina de sete anos morreu afogada neste domingo (3) no naufrágio de um pequeno barco com 16 migrantes a bordo, que tentavam chegar ao Reino Unido vindos do norte da França, disse a prefeitura.

O barco "não tinha as dimensões adequadas para transportar tantas pessoas", afirmou em comunicado a prefeitura da região Norte, e virou no canal Aa, a poucos quilômetros da foz deste curso de água no Canal da Mancha.

A polícia e os bombeiros foram ao local depois que uma pessoa que estava na área deu o alarme, acrescentou a prefeitura.

Os pais da menina, que viajavam com outros três filhos, foram transportados para um hospital em Dunquerque, indicou a mesma fonte.

O barco "aparentemente roubado" transportava outro casal, mais dois homens e seis crianças pequenas. Todos foram levados para o hospital.

Doze migrantes perderam a vida em 2023 enquanto tentavam atravessar o Canal da Mancha, segundo as autoridades francesas.

Em 2023, 29.437 migrantes chegaram ilegalmente às costas inglesas, em comparação com 45.774 em 2022, um ano recorde, segundo dados do Ministério do Interior britânico.

