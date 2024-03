Marquinhos volta treinar com o PSG após lesão

O zagueiro brasileiro Marquinhos, capitão do Paris Saint-Germain, afastado há vários dias com dores na coxa, voltou aos treinos neste domingo (3), a dois dias do jogo de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões contra a Real Sociedad, informou uma fonte próxima do clube.

Marquinhos desfalcou o PSG nos últimos dois jogos, contra Monaco e Rennes, ambos pelo Campeonato Francês, depois de sentir um desconforto na coxa contra o Nantes, no dia 17 de fevereiro.

O jogador "treinou normalmente" neste domingo, segundo a fonte, e sua presença contra a Real Sociedad na próxima terça-feira não está descartada.

O PSG visita a equipe espanhola em San Sebastian para defender a vantagem de 2 a 0 construída no jogo de ida das oitavas da Champions.

