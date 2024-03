Leverkusen vence mais uma e abre 10 pontos de vantagem no Alemão

O Bayer Leverkusen está com caminho livre para conquistar seu primeiro título do Campeonato Alemão e dar fim às 11 temporadas consecutivas de hegemonia do Bayern de Munique, após a vitória deste domingo (3) sobre o Colônia por 2 a 0.

A dez rodadas do fim do campeonato, o Leverkusen segue invicto e tem dez pontos de vantagem sobre o Bayern, que tropeçou na rodada ao empatar com Freiburg em 2 a 2 na última sexta-feira.

Aproveitando a superioridade numérica após o Colônia perder o atacante Jan Thielmann expulso (15'), o time do técnico Xabi Alonso abriu o placar no primeiro tempo marcando com o meia holandês Jeremie Frimpong (37').

Na segunda etapa, o espanhol Alejandro Grimaldo ampliou com um chute cruzado de esquerda (73').

O próximo desafio do Bayer Leverkusen será na quinta-feira, no Azerbaijão, onde o time enfrenta o Qarabag no jogo de ida das oitavas de final da Liga Europa.

-- Jogos da 24ª rodada do Campeonato Alemão e classificação:

- Sexta-feira:

Freiburg - Bayern de Munique 2 - 2

- Sábado:

Union Berlin - Borussia Dortmund 0 - 2

Darmstadt - Augsburg 0 - 6

Mainz - B. Mönchengladbach 1 - 1

Bochum - RB Leipzig 1 - 4

Heidenheim - Eintracht Frankfurt 1 - 2

Wolfsburg - Stuttgart 2 - 3

- Domingo:

Colônia - Bayer Leverkusen 0 - 2

Hoffenheim - Werder Bremen 2 - 1

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Bayer Leverkusen 64 24 20 4 0 61 16 45

2. Bayern de Munique 54 24 17 3 4 65 28 37

3. Stuttgart 50 24 16 2 6 55 31 24

4. Borussia Dortmund 44 24 12 8 4 48 30 18

5. RB Leipzig 43 24 13 4 7 53 31 22

6. Eintracht Frankfurt 37 24 9 10 5 38 31 7

7. Hoffenheim 33 24 9 6 9 43 44 -1

8. Werder Bremen 30 24 8 6 10 33 37 -4

9. Freiburg 30 24 8 6 10 32 44 -12

10. Augsburg 29 24 7 8 9 39 41 -2

11. Heidenheim 28 24 7 7 10 34 42 -8

12. B. Mönchengladbach 26 24 6 8 10 42 46 -4

13. Wolfsburg 25 24 6 7 11 30 39 -9

14. Union Berlin 25 24 7 4 13 23 39 -16

15. Bochum 25 24 5 10 9 29 50 -21

16. Colônia 17 24 3 8 13 16 39 -23

17. Mainz 16 24 2 10 12 19 38 -19

18. Darmstadt 13 24 2 7 15 24 58 -34

tba/dam/mcd/cb

