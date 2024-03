Investopia 2024 estabelece novo roteiro de investimentos para comunidades empresariais durante sua terceira edição

ABU DHABI, 3 de março de 2024 (WAM) - A terceira edição do Investopia (Investopia 2024) foi encerrada com uma nota alta depois de estabelecer um novo roteiro de investimento, especialmente para aqueles nos novos setores econômicos, para as comunidades empresariais, tomadores de decisão, investidores e instituições financeiras globais. A última edição do evento discutiu os principais temas relacionados ao desenvolvimento econômico sustentável e contribuiu para fortalecer o diálogo entre o Governo e os setores privados para encontrar soluções para os atuais desafios econômicos globais. A quarta edição do Investopia será realizada entre 26 e 27 de fevereiro de 2025.

Os palestrantes do Investopia 2024 destacaram a importância de explorar os fluxos de capital em setores emergentes de mercados promissores e direcionar os fluxos de investimento global para o capital humano, setor de infraestrutura, fintech, energia limpa, economias circulares e criativas, setor de saúde e IA. A aceleração da diversificação econômica e o desenvolvimento de legislação e políticas que apoiem a flexibilidade e a competitividade das economias em todo o mundo também fizeram parte das discussões.

Realizada ao longo de dois dias, 28 e 29 de fevereiro, em Abu Dhabi, a terceira edição do Investopia contou com mais de 40 painéis de discussão e mesas-redondas, reunindo líderes, ministros, tomadores de decisão, grandes investidores, empreendedores e economistas para contribuir com a formação do futuro do cenário global de investimentos. Mais de 80 palestrantes falaram a mais de 2.700 participantes de diferentes partes do mundo, envolvendo-os em tendências de investimento, oportunidades e desafios em setores da economia do futuro.

Além disso, o Investopia assinou mais de 15 acordos e memorandos de entendimento com instituições e empresas nacionais e globais, com o objetivo de trocar experiências e melhores práticas em campos inovadores e criativos e aprimorar a cooperação para o Investopia 2025.

Outro destaque foi o lançamento da segunda edição da iniciativa Futuro 100, uma iniciativa conjunta do Ministério da Economia e do Gabinete de Desenvolvimento do Governo e do Futuro, para promover empresas que operam nos setores da economia do futuro. O Investopia 2024 ofereceu aos participantes do Futuro 100 uma plataforma ideal para se conectar com investidores globais e aprender sobre as últimas tendências de investimento.

A terceira edição do Investopia foi realizada em cooperação com a Companhia de Investimento Mubadala, ADQ, Crypto.com, Standard Chartered, Citibank, First Abu Dhabi Bank, Banco de Desenvolvimento dos Emirados, o Fórum Global de Empreendedorismo e Investimento SALT e a plataforma iConnections.