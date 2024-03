Grande Mesquita Xeique Zayed registra aumento de 70% no número de visitantes em 2023

ABU DHABI, 3 de março de 2024 (WAM) - A Grande Mesquita Xeique Zayed registrou um aumento no número total de visitantes em 2023, chegando a cerca de 5,5 milhões de pessoas, incluindo 1,4 milhão de fiéis. Desse número, 619.664 pessas realizaram orações diárias, 310.609 realizaram orações de sexta-feira e 434.719 realizaram orações do Ramadã e do Eid. Desde sua criação, o Centro da Grande Mesquita Sheikh Zayed (SZGMC, na sigla em inglês) promove a mensagem cultural de tolerância da mesquita e construindo pontes de aproximação e diálogo entre as culturas do mundo.

Visitas individuais foram responsáveis por 74% do número total de visitantes da mesquita, com cerca de 3 milhões. Grupos ficaram com 26%, totalizando 1.032.672 visitantes. Delegações oficiais de instituições governamentais, educacionais, embaixadas, entidades do setor privado e hotéis, totalizaram cerca de 20 mil visitantes. Foram 330 delegações de alto nível, que incluíram 14 chefes de Estado, três vice-chefes de Estado, 10 oradores de Parlamento, oito primeiros-ministros, dois vice-primeiros-ministros, seis governadores, dois vice-governadores e governadores regionais, três xeiques e príncipes, 73 ministros, 14 vice-ministros, 39 embaixadores e cônsules, 74 convidados do setor militar, 12 representantes de denominações religiosas e 64 visitas de delegações de diferentes entidades.

Origem e idade

A faixa etária de 25 a 35 anos constituiu a maior porcentagem de pessoas que visitaram a mesquita vindas de diferentes países, chegando a 34%. Os visitantes de fora dos Emirados Árabes Unidos representaram 81% das visitas. O valor restante, 19%, é relacionado a quem veio de dentro do país.

Nesse contexto, a Ásia liderou a lista de visitantes com 52%, seguida pela Europa, com 33%, América do Norte, com 8%, África e América do Sul, com 3% cada, e Austrália, com 1%.

Em termos de nacionalidades, os dez principais países foram: Índia, com 23%, seguida pela China, com 8%, Rússia, com 7%, Estados Unidos da América, com 5%, Alemanha, com 4%, Itália, com 3%, Paquistão, com 3%, Reino Unido, com 3%, França, com 3%, e Filipinas, com 2%.

Como parte dos esforços para melhorar e enriquecer a experiência do visitante, o centro ofereceu 5.538 passeios culturais a seus visitantes durante o ano passado, atingindo 73.461 visitantes. Foram 3.653 passeios públicos, com 51.447 visitantes, e 1.363 passeios particulares, com 19.975 visitantes. Também foram realizados 474 passeios "Hidden Glimpses", com 1.709 visitantes, e 18 passeios com convites especiais, com 94 visitantes.

Principais realizações em 2023

O Centro da Grande Mesquita Xeique Zayed obteve conquistas significativas em 2023, refletindo sua visão estratégica, missão e papel como um centro líder da cultura e civilização islâmicas. Durante o mês sagrado do Ramadã, a mesquita sediou uma variedade de eventos e testemunhou um aumento significativo no número de fiéis e visitantes. O "Majlis Mohamed bin Zayed" realizou quatro palestras sobre o Ramadã. A mesquita também recebeu 18 palestras de estudiosos, convidados do presidente emirático, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan.

O Centro preparou e distribuiu ainda 1,5 milhão de refeições Iftar durante todo o mês, a uma taxa de 50 mil refeições Iftar completas por dia. Isso foi feito em cooperação com o Erth Hotel, o parceiro estratégico do centro.

Como parte de sua missão de promover a aproximação cultural, o centro da mesquita organizou várias iniciativas, incluindo o programa "Jusoor", durante o qual convidou representantes de embaixadas e organizações de diversas culturas residentes nos Emirados Árabes Unidos para vivenciar o mês sagrado na mesquita. Mais de 150 pessoas participaram da iniciativa, representando a Embaixada dos EUA, a Embaixada da Austrália, a Embaixada do Canadá, a Embaixada da Nova Zelândia, a Embaixada da Dinamarca, a Embaixada do México, a Associação Americana de Mulheres, a Al Dar Properties, a Organização Superior Zayed para Pessoas Determinadas, a Al Raha International School e vários funcionários do Centro.

O centro também convidou as embaixadas e organizações participantes do programa "Jusoor" para participar do evento "Zayed Humanitarian Work Day", que a mesquita realiza anualmente, além de ter organizado um programa especial que recebeu 150 novos convertidos, que aprenderam sobre sua mensagem de paz e coexistência com os outros.

O número total de visitantes da mesquita chegou a 852.714 fiéis e visitantes durante o mês sagrado do Ramadã e o feriado de Eid al Fitr. Em detalhes, o número de fiéis que fizeram orações na mesquita durante o Ramadã foi de 452.047, incluindo 122.449 que fizeram as orações Isha e Taraweeh, e 180.896 que fizeram as orações Tahajjud.

A mesquita registrou o maior comparecimento de sua história na 27ª noite do Ramadã, com 60.310 fiéis. Quanto à oração do Eid, 42.771 fiéis a realizaram na mesquita. O número de visitantes da mesquita durante o mês sagrado chegou a 367.867 visitantes de diferentes culturas do mundo.

Novas iniciativas

O Centro da Grande Mesquita Xeique Zayed lançou uma série de novas iniciativas para enriquecer a experiência do visitante e promover a compreensão cultural. Entre elas está o "El-Daleel", um dispositivo multimídia de última geração que oferece uma experiência excepcional de visita guiada aos fiéis e visitantes, utilizando tecnologia de realidade virtual. Desde o lançamento em outubro de 2023, cerca de sete mil visitantes usaram o dispositivo. O "El-Daleel" está disponível em 14 idiomas, incluindo linguagem de sinais para deficientes auditivos e linguagem descritiva para deficientes visuais.

Em dezembro de 2023, o centro lançou os Passeios Culturais Noturnos "Sura", que oferecem aos visitantes de Abu Dhabi e dos Emirados Árabes Unidos que têm tempo limitado devido a voos internacionais em trânsito a oportunidade de visitar a mesquita. Os passeios são oferecidos fora do horário normal de funcionamento do Centro, permitindo que os visitantes conheçam a mesquita 24 horas por dia. Até o momento, 176 visitantes participaram dos passeios noturnos.

Em novembro de 2023, o centro abriu a exposição "História e Civilização da Andaluzia" no Centro de Visitantes da mesquita. Desde sua inauguração até o final de 2023, 14.506 visitantes viram a exposição, e os guias turísticos culturais do centro realizaram 30 passeios para mais de 235 visitantes de diferentes culturas de todo o mundo. O centro também revelou o mural "Bari Al Jami", que está exposto na área de Visitantes. O local serve como um testemunho de seu papel no aprimoramento do movimento turístico em Abu Dhabi.

Para promover a conscientização religiosa, o centro lançou uma nova série de vídeos chamada "Kursi Al Jamie" e está se preparando para lançar outra série chamada "Wamda Fiqhiya". Essas duas séries serão adicionadas à coleção existente de séries culturais do centro, que já produziu mais de 250 episódios de vídeo.

Vale lembrar que o centro lançou a oitava temporada do Prêmio de Fotografia "Spaces Of Light", coincidindo com o Dia Internacional da Tolerância em 16 de novembro de 2023. A exposição fotográfica itinerante do Prêmio também participou do Congresso Global de Mídia de 2023, realizado em Abu Dhabi, e nos Arquivos e Biblioteca Nacionais, como parte de sua turnê por vários pontos de referência e regiões dos EAU.

Participações e programas

Em 2023, a mesquita participou de muitos eventos globais e locais, incluindo a ITB Berlin 2023; o World Travel Market 2023, realizado em Londres; o Arabian Travel Market 2023; e a segunda edição do Congresso Global de Mídia. O centro também participou da celebração do jubileu de prata do Museu de Artes Islâmicas da Malásia e participou do pavilhão dos EAU no World Cultures Festival 2023 em Ancara, Turquia.

Durante 2023, o centro continuou a oferecer programas sob a égide do "Jovens Construtores", que tem como objetivo investir nas energias e nos talentos dos jovens e da juventude dos EAU. O número de graduados do programa Ibn Al Dar desde seu lançamento chegou a 190, dos quais 44 ingressaram no Centro como especialistas em turismo cultural, incluindo 12 graduados que ingressaram no Centro em tempo integral e 32 graduados que ingressaram no Centro em tempo parcial. O número de formandos do programa "Junior Culture Guide" também chegou a mais de 410. Além disso, o Centro concluiu o treinamento prático de 155 estudantes universitários especializados em turismo.

Projetos

Com o objetivo de manter e preservar as instalações da mesquita, o centro implementou vários projetos importantes de manutenção e desenvolvimento, entre os quais os mais notáveis são:

Manutenção da cúpula

O projeto envolveu a manutenção das 82 cúpulas da mesquita, incluindo uma das maiores do mundo. O projeto foi supervisionado por equipes nacionais qualificadas e implementado de acordo com os melhores padrões internacionais. Mais de duzentas pessoas participaram da implementação do projeto, incluindo 160 técnicos especializados em instalação de andaimes e 90 técnicos especializados em tratamento de mármore. O projeto levou aproximadamente 200 mil horas para ser concluído, a uma taxa de 10 horas por dia.

Manutenção da coroa dourada

O projeto envolveu a manutenção das 1.096 coroas de ouro da mesquita. Doze artesãos especializados participaram da implementação do projeto, que levou 20.160 horas para ser concluído, a uma taxa de 8 horas por dia.

Sinalização

Para facilitar a experiência do visitante e garantir uma visita segura, o centro concluiu o projeto de 492 placas de sinalização. Também foram fabricadas 304 placas e 209 foram instaladas. Assim, as equipes de trabalho concluíram 73% do projeto.

Estatísticas de visitantes

O centro desenvolveu um sistema para contar os visitantes por meio de um sistema integrado de câmeras que fornece dados mais precisos sobre o número de fiéis e visitantes da mesquita.

Trabalhos de manutenção

No ano passado, o centro realizou 23.387 trabalhos de manutenção, que se preocuparam com a sustentabilidade da segurança e da beleza do patrimônio da mesquita. A central de atendimento do Centro, que funciona 24 horas por dia, recebeu 1.143 notificações solicitando apoio e reparo de danos aos bens e instalações da mesquita.

Cobertura da mídia

A Grande Mesquita Xeique Zayed alcançou uma posição de destaque como uma importante plataforma religiosa e cultural, além de ser um marco arquitetônico único. Isso a tornou o foco de atenção de muitos meios de comunicação locais e internacionais.

Em 2023, o Departamento de Comunicação Cultural da mesquita recebeu centenas solicitações de cobertura da mídia, que levaram à publicação de milhares de artigos e reportages.

Além disso, as plataformas de mídia social do Centro (Instagram, Facebook e Plataforma X) alcançaram uma presença notável, atingindo 2.650.643 pessoas de diferentes culturas em todo o mundo por meio de 587 postagens publicadas ao longo do ano. Além disso, dezenas de milhares de fotos e postagens de influenciadores e ativistas de diferentes países do mundo foram publicadas nas mídias sociais de várias formas.

Acessibilidade

O Centro da Grande Mesquita Xeique Zayed trabalha para oferecer todas as facilidades necessárias para que os fiéis e visitantes tenham acesso à mesquita e vejam suas várias instalações, corredores e detalhes arquitetônicos exclusivos. Isso se reflete no aumento contínuo do número de visitantes da mesquita de diferentes culturas. O centro oferece a eles um serviço de transporte entre suas várias partes usando 42 carros elétricos e várias cadeiras de rodas para atender a idosos e pessoas com deficiência.

Para facilitar o transporte de e para a mesquita, o centro alocou vagas de estacionamento para táxis, com oito vagas para carregar carros elétricos dentro das vagas de estacionamento da mesquita. Para o conforto dos fiéis, 336 voluntários supervisionam o fluxo suave de sua entrada para as orações de sexta-feira e lhes proporcionam conforto durante sua permanência na mesquita.

Como um centro líder e uma referência padrão para destinos culturais e turísticos em todo o mundo, a área da mesquita oferece aos seus visitantes uma experiência integrada que lhes permite passar um dia inteiro desfrutando das várias instalações, incluindo o "Souq Al Jami", que oferece a todos os membros da família de diferentes idades mais de 50 lojas, além de uma série de serviços que tornam a visita à mesquita uma experiência única e inesquecível, como serviço de fotografia, várias lojas de souvenirs e restaurantes com um caráter tradicional dos Emirados.