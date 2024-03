Cúpula Mundial de Polícia apresenta Exposição Tecnológica, discussões em mesas-redondas, eventos paralelos e workshops

DUBAI, 3 de março de 2024 (WAM) -- A terceira edição da Cúpula Mundial de Polícia apresenta vários eventos complementares, como a Exposição Tecnológica (Tech Expo), conferências, exposições e workshops.

Essas iniciativas foram criadas para promover a colaboração e facilitar discussões significativas entre a polícia, delegações de segurança e representantes de organizações. A meta final é gerar recomendações e resultados que se alinhem com os objetivos da Cúpula Mundial de Polícia.

Quatro mesas-redondas serão realizadas durante a Cúpula como parte da agenda. Uma delas tratará especificamente da formulação de roteiros para lidar com questões urgentes na aplicação da lei. Além disso, a Polícia de Dubai receberá uma delegação da Diretoria da Associação Internacional de Correções e Prisões (ICPA, na sigla em inglês) durante a Cúpula, como uma etapa preparatória para sediar as conferências da ICPA em Dubai até o ano de 2027.

As mesas-redondas da Associação abordarão vários tópicos para aprimorar o desenvolvimento de instituições penais por meio de abordagens sustentáveis e resilientes no mundo da tecnologia em constante evolução. Os principais tópicos incluirão a "Modernização das Práticas Correcionais", "Práticas Resilientes de Pessoal", "Cultura de Pessoal e Resiliência Mental", "Treinamento de Pessoal para Resiliência e Sustentabilidade", "Maturidade Digital na Prisão", "Inteligência Artificial e o Futuro Mundo da Tecnologia nas Prisões". Além disso, serão apresentadas recomendações para os principais temas a serem abordados durante as conferências de 2027.

Além disso, a Cúpula sediará a reunião anual da Associação Internacional de Chefes de Polícia (IACP). Esse encontro reunirá representantes das sete regiões: Europa, América do Norte, América do Sul, África, Desertos Centrais, Ásia, Oriente Médio, Norte da África e Caribe.

A Polícia de Dubai também sediará o segundo seminário do Grupo Internacional de Aprendizagem de Ação (IALG) à margem da Cúpula Mundial de Polícia em 2024.

Organizado pela primeira vez pela Polícia de Dubai, o seminário contará com a participação do capitão Dr. Abdullah Al Bastaki, do Departamento Geral de Medicina Legal e Criminologia, e do tenente Abdullah Al Dabal, do Departamento Geral de Investigação Criminal.

O programa do IALG apoia o crescimento estratégico, profissional e pessoal de 20 agentes da lei selecionados de organizações de todo o mundo.

Durante nove meses, os participantes se reúnem três vezes em vários locais do mundo para realizar suas missões, empregando abordagens inovadoras e com visão de futuro. O foco está na exploração de uma questão estratégica emergente pertinente relacionada ao futuro do policiamento. O programa culmina com o IALG apresentando seus resultados aos participantes na próxima conferência do Grupo, prevista para começar no início de junho.

Durante o programa do IALG, os participantes se reúnem três vezes a cada sete dias. A Polícia Federal Australiana sediou o seminário inaugural em Sydney, de 12 a 18 de novembro de 2023. Esse seminário promoveu conexões entre os participantes e se concentrou significativamente no conteúdo relacionado à missão.

A Polícia de Dubai sedia o segundo seminário de 27 de fevereiro a 4 de março de 2024, enquanto o terceiro seminário está programado para ocorrer em Vancouver, Canadá, de 2 a 9 de junho de 2024, e terá como base a Real Polícia Montada do Canadá.

O programa do Grupo Internacional de Aprendizagem de Ação (IALG) tem como objetivo desenvolver um maior conhecimento sobre as ameaças e os desafios da aplicação da lei global e, ao mesmo tempo, preparar os participantes para serem profissionais mais bem equipados, capazes de trabalhar com eficácia em diversos ambientes internacionais.

Também visa ajudá-los a entender melhor os fatores globais, políticos, econômicos, sociais e tecnológicos que influenciam a aplicação da lei em todo o mundo. O programa se concentra em apresentar aos participantes metodologias e técnicas voltadas para o futuro, ao mesmo tempo em que se concentra em seu desenvolvimento pessoal e em suas habilidades de liderança. Por fim, ele os capacita a se tornarem membros integrais de uma forte rede de líderes internacionais de aplicação da lei.

Em paralelo, a Cúpula organizará uma exposição internacional com tecnologias de ponta e ferramentas avançadas para operações de segurança e aplicação da lei. E oferece um mercado abrangente com mais de 230 expositores que apresentam os mais recentes avanços tecnológicos e serviços.

A exposição contará com vários setores e campos, incluindo soluções tecnológicas de ponta, aplicação da lei, suprimentos militares, equipamentos de resgate, tecnologia da informação e soluções inteligentes e digitais de treinamento e gerenciamento de dados. Também abrangerá segurança cibernética, equipamentos de imagem, forense, aviação, tráfego, segurança pública, sistemas de segurança, software e treinamento, combate à lavagem de dinheiro, blockchain, produtos farmacêuticos e biotecnologia, componentes eletrônicos, drones, cães policiais, veículos, tecnologia biométrica, antinarcóticos, resiliência e sustentabilidade, polícia montada e vários outros setores e campos.

A Caravana Atlética, uma iniciativa colaborativa entre a Polícia de Dubai e o Conselho de Esportes de Dubai, participará da Cúpula Mundial de Polícia com um estudo prático inédito no Oriente Médio e no mundo árabe. E apresentará uma perspectiva visionária sobre o futuro dos esportes no país, que será apresentada em um pavilhão exclusivo na Cúpula.

A Caravana mostrará as melhores práticas esportivas da Polícia de Dubai, incluindo disciplinas como ciclismo, tiro, hipismo, pistas de obstáculos, ginásios e esportes marítimos, além de destacar conquistas notáveis.

Além disso, a Caravana oferece oportunidades diárias para a prática de atividades esportivas, como caminhadas na City Walk, tiro esportivo na cidade de treinamento de lA Ruwayyah e ciclismo na Kite Beach.

Em Crime e Justiça Criminal, a Cúpula organizará um workshop intitulado "Inovação responsável de IA na aplicação da lei". Esse workshop será conduzido pelo UNICRI e pela INTERPOL, que apresentarão o conceito de inovação responsável de IA, descrevendo o que é e por que é essencial para a comunidade de aplicação da lei.

Além disso, no âmbito do combate ao narcotráfico, a Cúpula sediará dois workshops. O primeiro é intitulado "Alcançando a saúde pública e a segurança pública no gerenciamento de infratores viciados em drogas". O segundo workshop é chamdo "O papel dos agentes de segurança e das instituições escolares no enfrentamento dos desafios dos alunos em ambientes educacionais".

Enquanto isso, em relação à Perícia, a Cúpula realizará dois workshops. O primeiro é "Fazendo pesquisa aplicada em linguística forense - Um foco na proteção online de crianças". O segundo workshop é o "Teste de proficiência no campo da genética forense".

Com relação às unidades K9 da polícia, serão realizados dois workshops. O primeiro intitulado "IA no K9", enquanto o segundo é intitulado "Integração do K9 nas operações da SWAT".

Além disso, no campo de Resiliência e Sustentabilidade, um workshop chamado "Como o GPT e o ChatGPT mudam a aplicação da lei" será organizado durante a Cúpula Mundial de Polícia.

Por fim, no âmbito dos drones, workshops colaborativos com a INTERPOL abordarão aspectos técnicos, análise forense, princípios fundamentais de análise, análise avançada e outros tópicos pertinentes.