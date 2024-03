'Confortável e segura bem': por que esta tornozeleira elástica faz sucesso?

Usar uma tornozeleira elástica pode oferecer mais proteção e sustentação à região do tornozelo. Assim, a prática de atividade física ganha maior conforto e segurança. Além de ajudar a aliviar o cansaço e dores musculares.

A seguir, mostramos as características do modelo de tornozeleira de compressão da marca Speedo, que está à venda na Amazon, parceira do UOL. Também saiba o que diz quem comprou o produto e algumas das principais reclamações.

O que esse produto tem de bom?

O par de tornozeleiras está disponível na cor preta, nos tamanhos P, M e G.

É composto de fibras com propriedade elástica.

Tem cano longo, para promover maior sustentação.

O formato anatômico permite mais liberdade na hora de se movimentar.

Ajuda a aliviar o cansaço e as dores musculares.

Ainda melhora a circulação sanguínea por meio da compressão no local.

O que diz quem comprou?

O produto tem avaliação média de 4.7 (do total de cinco estrelas) na Amazon. Confira algumas opiniões de consumidores.

Excelente tornozeleira. Confortável e segura bem.

Isabelle M.

Estou usando na fase final de recuperação de uma cirurgia, para dar estabilidade e ajudar na circulação. Cumpre muito bem com o prometido.

Rafael Lucena

Material bem resistente. Ficou perfeito no pé.

João

Ótima qualidade. Aguentou treino intenso e contribuiu para melhor apoio e circulação do sangue. Diferença sentida desde o primeiro uso .

Leandro Felipe Sant'Anna Vieira Leite

Fiz o Caminho de Santiago de Compostela e este foi um item essencial para que pudesse caminhar 20 km por dia durante 12 dias. Pressão perfeita, não perde a elasticidade.

Luiz Carlos Miranda

Pontos de atenção

Outros consumidores, no entanto, avaliam que a tornozeleira causa desconforto por conta da compressão. Também há compradores que afirmam que, com o tempo, o produto deixa de fazer pressão no tornozelo.

O produto tem uma qualidade ótima, já que o tecido elástico não gera atrito na perna. Por outro lado, causa muita pressão na região aberta, ali na base do pé, o que incomoda bastante e chega a doer. A qualidade é ótima, mas o conforto deixa a desejar.

Matheus Marques

É bom, mas ele perde a elasticidade muito fácil. Faz pouco tempo que estou usando e já estou considerando comprar outro, porque não tem mais a mesma pressão.

Bru

