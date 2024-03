Cinco meses antes dos Jogos Olímpicos Paris 2024, a Vila dos Atletas é entregue aos organizadores

"A aventura de um século". Assim, o presidente Emmanuel Macron descreveu as obras da Vila Olímpica e Paralímpica dos Jogos Paris 2024, inaugurada na quinta-feira (28) em Saint-Denis, no norte da capital francesa. Macron elogiou a criação "em tempo recorde" dessa verdadeira cidade erguida do chão para acolher mais de 14.000 atletas e que já transforma os subúrbios de Paris.

Maria Paula Carvalho, da RFI

"É magnífico. Em primeiro lugar é um trabalho remarcável e eu penso nos homens e mulheres que dedicaram anos de suas vidas aqui e vemos que houve um pensamento urbanístico dos construtores e arquitetos", elogiou Macron. "O resultado é bonito. A maneira como a Vila se funde com a paisagem, de forma equilibrada, com acessibilidade. Essa passarela construída em coordenação pelo departamento e outras cidades, o acesso à Vila Olímpica em Saint-Ouen e Saint-Denis. É bonito, tornará a vida bela e essa é uma das heranças desses Jogos", completou o chefe de Estado.

A chave simbólica foi entregue ao presidente do Comitê Organizador (COJO), Tony Estanguet. Na verdade, serão 45 mil chaves distribuídas entre os atletas e suas equipes, que vão ocupar 3.000 apartamentos, distribuídos em 82 edifícios às bordas do rio Sena.

O local será o epicentro dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Paris 2024, onde ficarão hospedadas 206 delegações olímpicas e 184 paralímpicas. O complexo também acolherá locais de treinamento de sete modalidades esportivas, um ginásio, uma academia, uma creche, clínica médica, delegacia de polícia, lojas, correios, um salão de cabeleireiros e um bar (sem venda de bebida alcoólica).

Os apartamentos já têm água e energia, mas foram entregues vazios e agora serão decorados com móveis, como camas, mesas de cabeceira, sofás, num total de mais de 345 mil peças que serão transportadas, incluindo edredons, ventiladores e outras comodidades.

Serão dois atletas por quarto de 12 m² e um banheiro para quatro pessoas. Os equipamentos para estes apartamentos, bem como os muitos serviços que os atletas e suas equipes desfrutarão durante a estadia em Paris, serão fornecidos pelos patrocinadores.

No prazo

"Nós deveríamos recuperar o local a partir de 1° de março de 2024. Estamos no dia 29 de fevereiro, portanto na véspera, recebendo a chave da Vila dos Atletas. É uma grande emoção para nós, porque sabemos que será o coração desses Jogos", disse o presidente do Comitê Organizador Paris 2024, Tony Estanguet.

Ex- atleta de canoagem, ele explica que é essa convivência que faz de uma competição olímpica um evento especial. "Para um atleta que vem dos quatro cantos do mundo os Jogos Olímpicos marcam uma vida, os Jogos Paralímpicos marcam uma carreira, e a experiência que vivemos dentro da Vila dos atletas é que faz a diferença de todas as outras competições internacionais", observa. "Certamente esse lugar será muito importante, vamos receber o mundo aqui nesses 50 hectares e estamos muito orgulhosos do resultado. Os atletas vão estar nas melhores condições", avalia.

O orçamento foi calculado em € 4,5 bilhões. Os apartamentos só não são equipados com cozinhas, já que os atletas terão acesso durante 24 horas a um restaurante gigantesco, com capacidade para 3.200 lugares, onde serão servidas 40.000 refeições por dia.

A Vila Olímpica foi construída em sete anos e levou em conta os desafios climáticos, com a escolha de materiais orgânicos e reaproveitamento da água.

Outra novidade são equipamentos em forma de um grande guarda-sol, que captam a poluição e devolvem ar limpo sobre os atletas, que também poderão contar com piso refrescante nos apartamentos, para atenuar o calor do mês de julho na França. O estrado das camas é feito em papelão, como nos Jogos de Tóquio.

O transporte e deslocamentos dentro da Vila serão feitos por bicicletas e veículos elétricos. Os primeiros atletas começarão a chegar em 18 de julho.

Após o encerramento dos Jogos Paralímpicos, em meados de setembro, os apartamentos serão reconfigurados para acomodar 6.000 moradores e empresas neste novo distrito da região metropolitana de Paris, a partir de 2025.