Viral no TikTok: trava magnética evita que criança abra gavetas e armários

Se você tem criança em casa e busca maneiras para deixar o espaço um pouco mais seguro, um item que pode ajudar é a trava para armários, gavetas e portas. Essa barreira promete evitar o acesso dos pequenos a itens que oferecem perigo, como utensílios cortantes, produtos de limpeza e medicamentos.

E um modelo prático, que não depende que você fure o móvel ou a porta para instalação, é a trava magnética da 4Leader, que o Guia de Compras UOL garimpou. Essa fechadura promete oferecer mais tranquilidade em casa enquanto os pequenos ficam mais livres para explorar. Veja a seguir como o produto funciona e o que tem de bom.

O que esta trava magnética tem de bom?

Este kit vem com quatro fechaduras magnéticas que, de acordo com o fabricante, pode ser usada em portas, gavetas e armários.

Tem um formato discreto, que mantém a estrutura dos seus móveis.

Para destravar, é preciso passar a chave magnética do lado de fora do móvel sobre a parte em que a fechadura está instalada.

Você pode deixar a chave em um lugar mais alto, fora do alcance das crianças.

Quer saber mais sobre produtos de beleza, de casa, eletrônicos e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp, no X (ex-Twitter) (@ofertas_uol) e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).