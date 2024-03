'Caneta dedo-duro' ajuda compradores de carros a fugir do vendedor pilantra

Há tantas formas de se sair prejudicado durante o processo de compra de um veículo que cada assunto merece atenção especial. Um deles diz respeito a carros que já tiveram a lataria reparada, mas seus vendedores tentam esconder esse passado dos clientes para não espantá-los e/ou depreciar o produto. Para combater os desonestos, um equipamento pode ajudar o comprador desavisado: a 'caneta dedo-duro'.

Nos anúncios, ela é vendida com nomes variados, mas é basicamente uma caneta medidora de tinta profissional. Sua função é identificar se o carro tem massa utilizada por serviços de funilaria para encobrir imperfeições que vão desde pequenas batidas até ferrugens e grandes acidentes.

Como funciona

Caneta medidora funilaria Imagem: Divulgação

Há modelos que variam de R$ 80 a R$ 250.

Possui uma ponta magnética.

Deve ser posicionada na lataria.

O seu corpo graduado (com as marcações a seguir) se revela à medida que a caneta é puxada.

Indica se há mais ou menos proximidade da superfície ao metal, pelo magnetismo.

O que a caneta indica

"Muito espesso": espessura excessiva. Ex: uso de massa plástica para reparo de danos mais profundos.

"Repintura": espessura ligeiramente mais grossa. Ex: aplicação de novas camadas de tinta ou verniz.

"Bom": espessura está na média dos fabricantes nacionais.

"Muito fino": espessura menor que a média dos fabricantes nacionais. Ex: má preparação da superfície durante reparos.

Qual é o problema de comprar carro cheio de massa

A massa em si não é o problema, desde que o carro tenha sido bem consertado. O ponto é que, quanto mais restaurado estiver o carro, menor tende a ser o seu valor.

Mas o principal não está nem nessa questão. Dependendo da gravidade do incidente com o carro (que o tenha levado à funilaria), partes estruturais podem ter sido afetadas. Essa situação é a que mais derruba o valor do veículo e, dependendo, poderá até virar um veículo que não aceita seguro e cheio de ressalvas na documentação.

Ou seja, além de ferramentas como a caneta, é importante saber avaliar itens como dobradiças, alinhamento de peças, conservação de longarinas, etc. Isso pode ser realizado por profissionais de vistoria cautelar. O que faz a "caneta dedo-duro" ser tão atrativa é que, de forma simples e rápida, é possível começar a análise.

*Com informações de matéria publicada em 05/01/2023