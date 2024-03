Berardi rompe tendão de Aquiles e deve ficar fora de Euro 2024

VERONA, 3 MAR (ANSA) - O atacante italiano Domenico Berardi rompeu o tendão de Aquiles da perna direita neste domingo (3), durante a derrota do Sassuolo por 1 a 0 para o Hellas Verona, rival da batalha contra o rebaixamento na Série A.

Com isso, o jogador não deve ser convocado pela seleção italiana para disputar a Eurocopa 2024. Berardi, de 29 anos, acabou de regressar de um afastamento de um mês e meio devido a outra lesão.

O rompimento do tendão de Aquiles é um grande revés para a Azzurra e para o Sassuolo, que luta para evitar a queda para a segunda divisão do Campeonato Italiano. A derrota de domingo deixa a equipe no 19º lugar, com 20 pontos em 27 jogos. (ANSA).

